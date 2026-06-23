伊織もえ、有名アニメの聖地で記念撮影 「うぉ〜！すげぇ〜！」「ここいつも人多い」と大反響
人気グラビアアイドルの伊織もえが22日、自身のXを更新し、人気アニメの舞台となった聖地近くでグラビア撮影をしたことを報告した。
【写真】人ガラガラじゃん！有名アニメの聖地で記念撮影した伊織もえ
定期的にオフショットを投稿している伊織は今回、「帰宅！今日は月刊伊織もえの撮影に行ってきまよー！ スタジオの近くにスラダンの聖地あった…」と説明。水着姿の写真と『スラムダンク』の聖地で有名な踏切の写真を公開した。
これにファンは「鎌倉の有名スポットでもありますね」「ここいつも人多いけど、居ない状態で撮れてるの凄い！」「タイミングのせいもあるかもしれませんが、聖地って結構空いてるんですね」「うぉ〜！すげぇ〜！」などと反応している。
伊織もえは、SNSフォロワー総数が世界で460万人を超える、アジア圏を中心に活躍中の日本を代表するコスプレイヤー・グラビアアイドル・ストリーマー。二次元のキャラクターがそのまま三次元に出てきたようなコスプレ表現と、 グラビアでも評価の高いスタイル、あどけない表情&癒し系ボイスが多くのファンに支持されている。
海外での人気も高く、中国、シンガポール、ロシア、フランスのイベントにも招致され、最近ではコスプレだけにとどまらず、CMや雑誌、ラジオなどにも活躍の場を広げている。
【写真】人ガラガラじゃん！有名アニメの聖地で記念撮影した伊織もえ
定期的にオフショットを投稿している伊織は今回、「帰宅！今日は月刊伊織もえの撮影に行ってきまよー！ スタジオの近くにスラダンの聖地あった…」と説明。水着姿の写真と『スラムダンク』の聖地で有名な踏切の写真を公開した。
これにファンは「鎌倉の有名スポットでもありますね」「ここいつも人多いけど、居ない状態で撮れてるの凄い！」「タイミングのせいもあるかもしれませんが、聖地って結構空いてるんですね」「うぉ〜！すげぇ〜！」などと反応している。
海外での人気も高く、中国、シンガポール、ロシア、フランスのイベントにも招致され、最近ではコスプレだけにとどまらず、CMや雑誌、ラジオなどにも活躍の場を広げている。