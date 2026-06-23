俳優で歌手の菅田将暉（33）が22日放送のニッポン放送「菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）に出演。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の主演、仲野太賀（33）の人柄について語った。

菅田は仲野主演の「豊臣兄弟！」で竹中半兵衛を熱演。14日放送の第23回でその最期が描かれた。同世代もある仲野とは10代の頃からの友人関係。

撮影を終え、仲野からの誘いでプライベートでの箱根ドライブ旅をしたという菅田。「いい一日やったけど、強いて言うなら、あいつがマジで、自覚がないというか、一切変装とかもしないんですよ」と苦笑。「どんだけ観光客がいようと、大河主演俳優真っ只中ですよ。あのまんまでポケットに手突っ込んで、ジェラート屋のカップルしかいない列に、ぐわー食い込んで並ぶわけ」と苦笑した。

「ごっつ恥ずかしくて」と菅田「で、太賀がバレると俺までバレるから。俺はもう絶対バレたくないからそういう時に。恥ずかしい。帽子かぶってメガネかぶって、“クソ、マスク忘れた！”とか思いながら男2人で。“半兵衛”とか“小一郎”とか言われながらジェラート屋に2人で並ぶっていう、そこだけ恥ずかしかったわ」と笑った。