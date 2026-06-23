太鼓を叩くのはウーデゴーア!! 決勝T進出のノルウェー、ハーランドも監督も一体となった歓喜の「バイキング・ロー」
2連勝を飾ったノルウェー代表が28年ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。試合後には選手とサポーターが一体となり、圧巻の「バイキング・ロー」を披露した。
現地時間22日に行われたグループI第2節でノルウェーはセネガルと対戦した。前半43分にDFマルクス・ペデルセン、後半3分にFWアーリング・ハーランドが決めて2点を先行。8分にセネガルに1点を返されるも、13分に再びハーランドがネットを揺らしてリードを広げる。セネガルの反撃を1点に抑え、3-2で逃げ切ったノルウェーは28年ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。
試合後には、サポーターと喜びを分かち合う。主将のMFマルティン・ウーデゴーアが叩く太鼓のリズムに合わせ、「バイキング・ロー」を披露。ピッチ上に座ったハーランドら選手だけでなく、ストーレ・ソルバッケン監督もともにオールを漕ぐようなパフォーマンスを見せ、歓喜を爆発させた。
圧巻のパフォーマンスをDAZNが公式X(@DAZN_JPN)に投稿すると、ファンは「一体感あって圧巻すぎる」「マジですげーなー」「国が一体になる感じのアクションがあるのって、いいなぁ」「カッコいい」「迫力ありすぎ」「素晴らしい雰囲気」などと反応している。
現地時間22日に行われたグループI第2節でノルウェーはセネガルと対戦した。前半43分にDFマルクス・ペデルセン、後半3分にFWアーリング・ハーランドが決めて2点を先行。8分にセネガルに1点を返されるも、13分に再びハーランドがネットを揺らしてリードを広げる。セネガルの反撃を1点に抑え、3-2で逃げ切ったノルウェーは28年ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。
圧巻のパフォーマンスをDAZNが公式X(@DAZN_JPN)に投稿すると、ファンは「一体感あって圧巻すぎる」「マジですげーなー」「国が一体になる感じのアクションがあるのって、いいなぁ」「カッコいい」「迫力ありすぎ」「素晴らしい雰囲気」などと反応している。
圧巻の「バイキング・ロー」⚓️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 23, 2026
決勝トーナメント進出をサポーターと祝う
漕ぎ出したバイキング船は止まらない──
️#FIFAワールドカップ グループI
ノルウェー×セネガル
#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN pic.twitter.com/kS1qp7zYlL