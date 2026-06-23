「全く構わない」「メッシなら嬉しい。彼は天才」歴代最多スコアラーとなったメッシ、記録を抜かれた元ドイツ代表クローゼが祝福「おめでとう、チャンピオン！」【W杯】
現地６月22日、北中米ワールドカップのグループＪ第２節で、前回王者のアルゼンチン代表がオーストリア代表と対戦。２−０の勝利を収め、２連勝で決勝トーナメント進出を決めた。
この試合で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、前節のアルジェリア戦（３−０）でハットトリックを達成した絶対的エース、リオネル・メッシだ。
開始９分にPKのキッカーを務めるも、ゴール右に外してしまい、先制のチャンスを逃す。それでも38分、左からのファクンド・メディナの折り返しをティアゴ・アルマダがスルー。これに反応したメッシが左足のダイレクトシュートを突き刺した。
さらに90＋５分にも、自らのシュートのこぼれ球を拾って強引にネットを揺らしてみせた。
今回が６度目のW杯出場となるメッシは、これで大会通算18ゴール。元ドイツ代表のミロスラフ・クローゼ（16点）を抜き、歴代最多スコアラーとなった。
ドイツメディア『Süddeutsche Zeitung』によれば、記録を抜かれたクローゼは「私にとってリオネル・メッシは史上最高のサッカー選手だ！おめでとう、チャンピオン！」とメッシを祝福する。
またメッシに記録を抜かれることを覚悟していたようで、大会前には「（記録を破られても）全く構わない。記録はいずれ破られるものだし、それがメッシなら嬉しい。ずっとメッシの大ファンだ。彼は天才」と述べていたようだ。
今大会すでに５ゴールをマークしているメッシ。どこまで記録を伸ばせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】とんでもない… Ｗ杯の歴代最多得点記録を塗り替えたメッシの２G！
この試合で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、前節のアルジェリア戦（３−０）でハットトリックを達成した絶対的エース、リオネル・メッシだ。
開始９分にPKのキッカーを務めるも、ゴール右に外してしまい、先制のチャンスを逃す。それでも38分、左からのファクンド・メディナの折り返しをティアゴ・アルマダがスルー。これに反応したメッシが左足のダイレクトシュートを突き刺した。
今回が６度目のW杯出場となるメッシは、これで大会通算18ゴール。元ドイツ代表のミロスラフ・クローゼ（16点）を抜き、歴代最多スコアラーとなった。
ドイツメディア『Süddeutsche Zeitung』によれば、記録を抜かれたクローゼは「私にとってリオネル・メッシは史上最高のサッカー選手だ！おめでとう、チャンピオン！」とメッシを祝福する。
またメッシに記録を抜かれることを覚悟していたようで、大会前には「（記録を破られても）全く構わない。記録はいずれ破られるものだし、それがメッシなら嬉しい。ずっとメッシの大ファンだ。彼は天才」と述べていたようだ。
今大会すでに５ゴールをマークしているメッシ。どこまで記録を伸ばせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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