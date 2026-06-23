ロフト、和歌山初出店が決定 「和歌山ロフト」イオンモール和歌山に7月オープン、地元コラボアイテムも【概要】
株式会社ロフトは、和歌山県内初出店となる「和歌山ロフト」を7月3日、イオンモール和歌山2階にオープンすると発表した。
【画像多数】ロフトが和歌山登場！店舗イメージ＆井出商店などとコラボグッズもずらり
「和歌山ロフト」は「イオンモール和歌山」の魅力の一つとして加わり、最新のトレンドや季節を感じる旬の雑貨を通して、地域の皆さまに、新たな生活提案を行う。
売場面積は約261坪（約863平方メートル ）で、ロフトで最も多く展開しているスタンダードな店舗規模。ワンフロアの買い回りしやすい最新のレイアウトにて、トータルでおよそ1万9100種類を品ぞろえ、文具雑貨（9100種類）、健康雑貨（6500種類）、バラエティ雑貨（2500種類）、生活雑貨（1000種類）の4領域で、市（旬）と蔵（定番）の商品を展開する。
和歌山県内ロフト初出店を記念して、老舗ラーメン店「井出商店」、名湯「花山温泉 薬師の湯」とのコラボレーションデザインの限定文具雑貨の販売、お買い上げプレゼントを実施する。
■店舗名：和歌山ロフト
開店日：2026年7月3日（金）
所在地：和歌山県和歌山市ふじと台23番地 イオンモール和歌山 2階
売場面積：約261坪（約863平方メートル）
営業時間：午前10時〜午後9時
休業日：イオンモール和歌山に準ずる
【画像多数】ロフトが和歌山登場！店舗イメージ＆井出商店などとコラボグッズもずらり
「和歌山ロフト」は「イオンモール和歌山」の魅力の一つとして加わり、最新のトレンドや季節を感じる旬の雑貨を通して、地域の皆さまに、新たな生活提案を行う。
売場面積は約261坪（約863平方メートル ）で、ロフトで最も多く展開しているスタンダードな店舗規模。ワンフロアの買い回りしやすい最新のレイアウトにて、トータルでおよそ1万9100種類を品ぞろえ、文具雑貨（9100種類）、健康雑貨（6500種類）、バラエティ雑貨（2500種類）、生活雑貨（1000種類）の4領域で、市（旬）と蔵（定番）の商品を展開する。
■店舗名：和歌山ロフト
開店日：2026年7月3日（金）
所在地：和歌山県和歌山市ふじと台23番地 イオンモール和歌山 2階
売場面積：約261坪（約863平方メートル）
営業時間：午前10時〜午後9時
休業日：イオンモール和歌山に準ずる