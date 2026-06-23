BLACKPINK・リサ、入手困難なフェラーリをお披露目？桁違いの“セレブぶり”が話題

BLACKPINKのリサが、またしても桁違いの“セレブぶり”を見せつけた。

6月22日、リサは自身のSNSに「My New Baby」というコメントとともに1枚の写真を投稿した。

【写真】リサ、入手困難なフェラーリ公開

公開された写真には、鮮やかなレッドカラーが目を引くスポーツカーが写っている。

ベールを脱いだリサの“新しいベイビー”は、イタリアの高級スポーツカーブランド「フェラーリ」を代表するクラシックモデル「テスタロッサ（Testarossa）」とみられている。現在では入手が困難なことで知られる、伝説的なクラシックスーパーカーだ。

これまでリサは、芸能界を代表するスーパーカーマニアとして知られてきた。フェラーリ「プロサングエ」や「812スーパーファスト」をはじめ、ロールス・ロイス、メルセデス・ベンツGクラス（ゲレンデヴァーゲン）などを所有していることで知られる。SNSなどを通じて公開された高級輸入車だけでも、計7台に上るとされている。

（写真＝リサSNS）

リサの圧倒的な財力はそれだけではない。最近では、アメリカ・ロサンゼルスのビバリーヒルズに豪邸を所有する“130億ウォン（約14億円）規模の資産家”としても話題を集めた。

なお、リサはグローバルポップスターとして活躍を続ける一方、音楽以外のさまざまな分野でも世界的な影響力を発揮している。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格だ。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で演技に初挑戦した。