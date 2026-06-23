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Number_i（平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太）が出演する『雪肌精』新ＣＭ「冷やし雪肌精で涼感美白」篇が、６月２６日より全国放映される。

【写真・動画】Number_iが出演

雪肌精『冷やし雪肌精で涼感美白』篇

株式会社コーセーは、６月26日より、『雪肌精』の新CM「冷やし雪肌精で涼感美白」篇の全国放映を開始する。この新ＴＶＣＭに出演するのは、昨年の夏に引き続き、『雪肌精』グローバルブランドミューズのアーティストグループNumber_i。冷蔵庫で冷やされた化粧水とマルチ ジェルを取り出す〈３人のリアルな夏のスキンケアシーン〉や、“涼感美白”によって肌に冷たい夏が訪れた〈３人の透明感あふれるクールで涼やかな表情〉はみどころ。

また、昨年の夏から“冷やし雪肌精”を楽しんでいるNumber_iからは、この１年でさらに進化したエピソードトークも。「僕たちの家の冷蔵庫には“冷やし雪肌精”のＶＩＰ席がある（笑）」、「お中元に“冷やし雪肌精”ってアイデア、最高じゃない？」と盛り上がった。

Number_iが出演する『雪肌精』の夏シーズンのCMは、昨年の夏の「夏の肌に、つめたい愛を。」篇に続き、今回で２回目。この夏も、「肌に、冷たい夏がきた―冷やし雪肌精で涼感美白―」がテーマの新CMが登場。

Number_iが「今回は、２回目の“冷やし雪肌精”のＣＭということで、僕たちがよりリアルに楽しむ“冷やし雪肌精”をお見せできた」と語ったように、今夏のＣＭでは、真夏の日射しのもと、うだるような暑さと乾きを全身で感じる３人が、冷蔵庫からキンキンに冷えた化粧水とマルチ ジェルを手に取る〈リアルな夏のスキンケアシーン〉を描いている。猛暑の中、３人の肌が〈過酷な夏のダメージに負けない“冷やし雪肌精”の冷たいうるおいを欲するさま〉は印象的。

また、平野は、「自分の肌が、“冷やし雪肌精”をゴクゴク飲み干すような心地よさと満足感が伝わるように」と、意識して撮影に臨んだとのこと。乾いて熱くほてった３人の表情から、“涼感美白”をした後に、すーっと冷たいうるおいとみずみずしさが心にまで浸透していくようなリフレッシュ感と、透明感あふれるクールで涼やかな表情への移り変わりも必見。

さらに、今回のCMでも、神宮寺勇太がプロデュースした新たな楽曲『Supa Bro』（3rd Single『3XL』収録）をタイアップ起用。夏の気だるい暑さの浮遊感やスキンケアで心地よくリラックスするムードとリンクし、チルなグルーヴ感にも注目が集まる。