昨年放送されたＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」でロイヤルファミリー役を務めたブレイヴソルジャー（牡３歳、美浦・新開幸一厩舎、父ファインニードル）が６月１２日に右前膝の骨片除去手術を受けたことが分かった。北海道浦河町の育成牧場「ディアレストクラブ」が６月２２日、公式インスタグラムで発表した。

同馬はデビュー２戦目まで芝で使われたが、初めてダートに投入された３戦目の４月２５日福島４Ｒ・３歳未勝利で初勝利。続く５月の新潟９Ｒ・はやぶさ賞（３歳１勝クラス）では３着と好走した。同クラブは「ご心配される方も多いと思いますが競走馬では多い事例です。手術も無事、成功して現在休養しております。次走は秋以降になりますが更なる成長したブレイヴソルジャーの走りを楽しみに応援して貰えると嬉しいです！」と説明している。

発表後のインスタにはファンから１００件を超えるコメントも。「ゆっくり休養してください」「またレースで姿を見られることを楽しみにしています！」「元気に戻ってくるのを楽しみに待ってます！」「早く完治しますように」とエールを送られていた。