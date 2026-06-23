本当にアラフォー？チャン・グンソク（38）の“制服姿”が話題！美人女優も絶賛「やっぱり違う」

俳優チャン・グンソク（38）が制服姿を披露した。

アラフォーとは思えないビジュアルが話題を集めている。

【画像】チャン・グンソクの“制服姿”

6月21日、俳優チェ・ダニエルのYouTubeチャンネルには、「とりあえず4人でロッテワールドで会うことにはなったけど…（ft. イ・ダヒ、チャン・グンソク、アン・ジェヒョン、クギドンフレンズ）」というタイトルの動画が公開された。

動画には、最近tvNのバラエティ番組『クギドンフレンズ〜アラフォー男女のシェアハウス〜』で共演し、親交を深めたチェ・ダニエル、イ・ダヒ、チャン・グンソク、アン・ジェヒョンが一緒に遊園地を訪れる様子が収められている。

アン・ジェヒョンは「兄さん、姉さんたちのおかげでロッテワールドに来られた」とはしゃいだ様子を見せ、チャン・グンソクも「遊園地に来るのは10年ぶりくらいだと思う」と話し、笑いを誘った。

（画像＝チェ・ダニエルYouTubeチャンネル）チャン・グンソク

4人は遊園地に入場する前、制服レンタル店に立ち寄り、それぞれ好みの制服を選んだ。そこでイ・ダヒは「学生役をやるのが夢だったけれど、一度も演じたことがなかった」と胸を躍らせた。さらに「老け顔だったから、制服を着て撮影したことがない」と率直に打ち明けると、チャン・グンソクは「僕は何も言わない」と返し、現場を笑わせた。

なかでも注目を集めたのは、チャン・グンソクの変化したビジュアルだった。チェ・ダニエルは「ドラマを撮っているらしいけど、かなり痩せた。『クギドンフレンズ』の時とはまったく違う」と驚きを見せた。

これにチャン・グンソクは「今はアクション作品を撮っている」とし、「そのためにダイエット中だ」と近況を明かした。

制服に着替えた後は、その抜群の“制服姿”がさらに話題に。チャン・グンソクは「工業高校の制服ってかっこいい。ケンカが強そうに見える」と冗談を飛ばし、イ・ダヒは「やっぱりモデル経験のある人は違う」と感嘆した。

（画像＝チェ・ダニエルYouTubeチャンネル）アン・ジェヒョン（左）とチャン・グンソク

実際、チャン・グンソクは過去に制服モデルとして活動していたことがあり、自然な着こなしで視線を引きつけた。

久しぶりに遊園地を訪れた『クギドンフレンズ〜アラフォー男女のシェアハウス〜』メンバーの愉快なやり取りとともに、アクション作品のためにさらにシャープになったチャン・グンソクのビジュアルが、ファンを喜ばせた。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演、2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYoutubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。