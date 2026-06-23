2泊で1人8万円「平日の火曜日から木曜日あたりを狙って行くのが一番」68歳男性の京都嵐山夫婦旅行
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
年齢性別：68歳男性
同居家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：静岡県
現在の現預金：1800万円、リスク資産：700万円
老齢厚生年金（厚生年金）：11万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
そのほか（企業年金や個人年金保険など）：個人年金60万円（年額）
年金以外の収入：不明
配偶者の収入：老齢基礎年金78万円、パート収入60万円（年額）
ひと月の支出：20万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2023年11月に妻」と訪れた「2泊の京都の嵐山・嵯峨野エリア」旅行だそう。
「結婚40周年の記念に京都の寺院をゆっくり巡ることにしました。嵯峨野の竹林の道から常寂光寺へ抜けるルートは、紅葉が見事で感動。若い頃なら『次のスポットへ！』と急いでいたところを、ベンチに座って1時間近く庭園を眺めるという、ぜいたくな時間の使い方ができた」と旅の思い出を振り返ります。
嵐山・嵯峨野エリアを訪れるなら「週末は混雑するため、平日の火曜日から木曜日あたりを狙って行くのが一番です。嵐山周辺は坂道や石畳が多いので、靴はウォーキングシューズ一択です」とじゃにーさん。
なお旅行にかかった費用は「2名分で交通費が約4万円、宿泊費（1泊2食付きの宿）8万円、食事や拝観料など約4万円です」とあり、総額16万円ほどとなったようです。
シニア旅行ならではの心配事は、「一番は体力。膝に持病があるため、長距離移動が心配でしたが、事前に『階段の少ないルート』をネットで調べておいたのが功を奏しました。またスマートフォンの地図アプリやタクシー配車アプリを使いこなせるように練習しておいたので、現地で迷って歩き回るロスを減らせた」と言います。
最後に旅行を計画しているシニア世代に向けては「1日の予定は午前に1カ所、午後に1カ所程度にするのが、最後まで笑顔で旅を終えられる秘訣（ひけつ）です。また保険証のコピーとお薬手帳は必ず持参してください。準備さえしっかりすれば、シニア旅は若い頃よりもずっと心豊かなものになります！」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィールペンネーム：じゃにー
年齢性別：68歳男性
同居家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：静岡県
現在の現預金：1800万円、リスク資産：700万円
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万5000円
老齢厚生年金（厚生年金）：11万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
そのほか（企業年金や個人年金保険など）：個人年金60万円（年額）
年金以外の収入：不明
配偶者の収入：老齢基礎年金78万円、パート収入60万円（年額）
ひと月の支出：20万円
「行ってよかったシニアの旅先は京都の嵐山・嵯峨野エリア」現役引退後は「1年に2〜3回程度、夫婦ふたり旅」をすることが多いというじゃにーさん。
シニアになって行ってよかった旅先は、「2023年11月に妻」と訪れた「2泊の京都の嵐山・嵯峨野エリア」旅行だそう。
「結婚40周年の記念に京都の寺院をゆっくり巡ることにしました。嵯峨野の竹林の道から常寂光寺へ抜けるルートは、紅葉が見事で感動。若い頃なら『次のスポットへ！』と急いでいたところを、ベンチに座って1時間近く庭園を眺めるという、ぜいたくな時間の使い方ができた」と旅の思い出を振り返ります。
嵐山・嵯峨野エリアを訪れるなら「週末は混雑するため、平日の火曜日から木曜日あたりを狙って行くのが一番です。嵐山周辺は坂道や石畳が多いので、靴はウォーキングシューズ一択です」とじゃにーさん。
なお旅行にかかった費用は「2名分で交通費が約4万円、宿泊費（1泊2食付きの宿）8万円、食事や拝観料など約4万円です」とあり、総額16万円ほどとなったようです。
「シニア旅は若い頃よりもずっと心豊かなものになる」年金生活における旅費のやりくりについては「毎月の年金支給額の範囲内で生活費をやりくりし、旅行費は現役時代の貯蓄や、個人年金の給付分から出すように決めています」とのこと。
シニア旅行ならではの心配事は、「一番は体力。膝に持病があるため、長距離移動が心配でしたが、事前に『階段の少ないルート』をネットで調べておいたのが功を奏しました。またスマートフォンの地図アプリやタクシー配車アプリを使いこなせるように練習しておいたので、現地で迷って歩き回るロスを減らせた」と言います。
最後に旅行を計画しているシニア世代に向けては「1日の予定は午前に1カ所、午後に1カ所程度にするのが、最後まで笑顔で旅を終えられる秘訣（ひけつ）です。また保険証のコピーとお薬手帳は必ず持参してください。準備さえしっかりすれば、シニア旅は若い頃よりもずっと心豊かなものになります！」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)