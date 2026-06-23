サッカー日本代表・佐野海舟の実弟・航大、香川真司との豪華ツーショット公開！ 「おお！！！？」
オランダのNECナイメヘンに所属する佐野航大選手は6月22日、自身のInstagramを更新。元日本代表でJ1リーグ・セレッソ大阪所属の香川真司選手とのツーショットを公開しました。
【写真】佐野航大＆香川真司のツーショット
コメントでは「会えて良かったですね」「Chill...」「世界のカガワに次いで世界のサノになってください」「素晴らしいお二人」「おお！！！？」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】佐野航大＆香川真司のツーショット
「会えて良かったですね」航大選手は「永遠の憧れの人との貴重な時間」と英語でつづり、1枚の写真を投稿。白いTシャツ姿の自身と、サングラスを掛けてキャップをかぶった香川選手が、並んで座って笑顔を見せています。また、航大選手の兄はサッカー日本代表の佐野海舟選手で、サッカー一家の弟として活躍しています。
香川選手とのツーショットはほかにも！1月3日にも「一生忘れない思い出」と、香川選手とのツーショットを公開していた航大選手。ファンからは「相変わらず照れ笑顔がカワイイ」「緊張しとんか？」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)