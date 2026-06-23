伊藤彩沙、20代ラスト写真集で奇跡の1枚！トレーニングは「ズルした（笑）」 アイドル＆スイーツのプロデュースに意欲
20代ラストの写真集『アヤサージュ』を24日に発売する声優・伊藤彩沙。アニメ『BanG Dream!』市ヶ谷有咲役、『メダリスト』鹿本すず役、『ウマ娘 プリティーダービー』ヴィブロス役などで知られる彼女の3冊目となる写真集は、「少し大人な私、でも自分らしさを大切に」をテーマに撮影された。オリコンニュースは、写真集のお気に入りカットや20代でやり残したこと、そして30代に向けて挑戦したいことを聞いた。（写真撮影＝上野留加）
【写真集カット】マシュマロ美ボディ強調！水着姿の伊藤彩沙
前作の2nd写真集から約3年半ぶりとなる写真集の舞台は、シンガポールとインドネシア・ビンタン島。20代ラストとなるタイミングで、彼女の挑戦と表現欲があふれた内容になっており、水着・ランジェリーカットなどが掲載されている。
■ファンサービスの“癖”ショット！3冊目の写真集は「私らしさが出た」
――20代ラストのタイミングで新たな写真集が発売されます。3冊目となる写真集のお話を聞いた時の感想を教えてください。
【伊藤】 驚きました！モデルやアイドルの方々がよく、20代ラストに写真集を出していると思うのですが、「私も出したいな」と思っていました。そんな中でお話が来て、驚きとうれしさがありました。同時に、3冊目ということもあり、どんな私を写真集で表現すればいいのか、スタッフさんとは企画の打ち合わせでかなり話し合いました。
――今回の撮影地はシンガポールとインドネシア・ビンタン島でしたが、撮影での思い出を教えてください。
【伊藤】 シンガポールに着いた後、すぐにビンタン島に移動しました。初めて船で国境を越えることになり、船中で撮影もしました。ただ、荒波の中での撮影でしたので、私もスタッフさんも船酔い気味で…（笑）写真集の中でも1枚だけそのカットが使われているのですが、船酔い限界のギリギリな表情を撮っていただき、なぜか良い感じにアンニュイな奇跡の1枚になっています（笑）
――水着やランジェリーカットなども収録されていますが、お気に入りカットを教えてください。
【伊藤】 お気に入りカットたくさんあります！ちなみに写真集はご覧になりましたか？
――私は自転車に乗っているカットが好きですね。日常感があって、一番自然体な表情もされていたので。普段から自転車は乗られているんですか？
【伊藤】 おぉー、このカットですか！実は普段から自転車に乗っています。駅前などにあるレンタル自転車なのですが、仕事先やちょっとした移動で利用しています。私は京都府出身なのですが、京都の方々は自転車ユーザーが多く（※伊藤調べ）、学生時代は自転車に乗って通学していました。このカットの撮影も、カメラマンさんから「ゆっくり漕いでください」と指示があり、いい感じに漕ぐことができて、私もこのカットは写真の質感も含めて好きです。
――こんなに自転車エピソードがあるとは…！それでも、自転車以上にお気に入りカットがあるんですよね。
【伊藤】 私のお気に入りカットは、表紙にもなったカットですね！ホテルの一室で撮影したものなのですが、写真集は「大人の甘さ」をテーマにしており、そのテーマが一番表現された一枚になっていると思います。お尻も見えたりしているので、セクシー＆キュートが出た、今表現したい私らしさが出た一枚になりました。あと、このカットはニーハイソックスも履いているので、なんとも癖（へき）な感じで…（笑）ファンの方々が喜んでくれるとうれしいです！
今回の写真集は日常と非日常の間をお届けしたい思いがあり、私服に近いカットはあまりないです。私っぽいカットはそんなに入れず、この写真集でしか見ることができない私の姿がたくさんあります。先ほどの自転車のカットも服装は普段と違いますが、表情は自然体に近いので、絶妙なバランスがうまく表現できた一冊になったと思います。
■人生で一番過酷なトレーニング！30代に向けて挑戦したいプロデュース業
――撮影に挑む際、激しいトレーニングをしたとお聞きしました。
【伊藤】 トレーニング頑張りました…！週2〜3回、2ヶ月半ほどジムに通ったのですが、私の人生史上、一番頑張ったと思います（笑）。食事やトレーニングのメニューもトレーナーさんに見てもらい、1日に摂取するたんぱく質や脂質などの量も制限されました。最初のころはルールを守っていたのですが、途中で私がズルをしまして…（照れ）うまく減量ができなくなり、トレーナーさんが指示した食事だけを取ることになりました。そうしたら、当然ですが体重が落ち始めて、そこから減量も楽しくなって、これからもトレーニングは続けていきたいです！
普段、歌って踊るお仕事もありますが、それ以上に体作りをしました。今回は、お尻や肩回り、背中などを中心に鍛えました。友人からの食事のお誘いも断りましたね…誘惑なので（笑）。数年後、この写真集を改めて見た時に、この頑張った日々を思い出しそうです。
――2013年に声優デビューしてから13年経ちました。20代ラストということですが、20代でやり残したこと、30代に向けて挑戦したいことを教えてください。
【伊藤】 20代でやり残したことは友達作りですね（笑）。
――えっ、たくさん友達いそうですけど！？
【伊藤】 友達はたくさんいて、交友関係は充実しているのですが、年を重ねるごとに新しく出会う人と関わることに臆病になってきているのが悩みです。すでにあるコミュニティで活動するだけで、新たなコミュニティを広げられない。母親と妹は友達がすごく多くて、毎日のようにさまざまなグループの人たちと食事に行く姿を見て、さまざまな人からの刺激や価値観を得ているのが『良いな〜』と思っています。なので、30代に向けて、新しい友達を増やしていきたいですし、プロデュース業にも挑戦したいです。
――プロデュース業とは？飲食やファッション系など、さまざまありますが。
【伊藤】 やりたいことが多すぎるんですよ（笑）。アイドルグループをプロデュースしたい夢があったり、スイーツもプロデュースしたい！生クリームが好きなので、クレープやパンケーキなどなど…ただ、声優では誰も挑戦したことのない分野でプロデュースしたい思いもあります。30代は、交友関係を広げて、新しい価値観を仕事に落とし込めたらいいなと思っています。関係者の皆様、プロデュース業のお仕事もお待ちしております！
前作の2nd写真集から約3年半ぶりとなる写真集の舞台は、シンガポールとインドネシア・ビンタン島。20代ラストとなるタイミングで、彼女の挑戦と表現欲があふれた内容になっており、水着・ランジェリーカットなどが掲載されている。
■ファンサービスの“癖”ショット！3冊目の写真集は「私らしさが出た」
――20代ラストのタイミングで新たな写真集が発売されます。3冊目となる写真集のお話を聞いた時の感想を教えてください。
【伊藤】 驚きました！モデルやアイドルの方々がよく、20代ラストに写真集を出していると思うのですが、「私も出したいな」と思っていました。そんな中でお話が来て、驚きとうれしさがありました。同時に、3冊目ということもあり、どんな私を写真集で表現すればいいのか、スタッフさんとは企画の打ち合わせでかなり話し合いました。
――今回の撮影地はシンガポールとインドネシア・ビンタン島でしたが、撮影での思い出を教えてください。
【伊藤】 シンガポールに着いた後、すぐにビンタン島に移動しました。初めて船で国境を越えることになり、船中で撮影もしました。ただ、荒波の中での撮影でしたので、私もスタッフさんも船酔い気味で…（笑）写真集の中でも1枚だけそのカットが使われているのですが、船酔い限界のギリギリな表情を撮っていただき、なぜか良い感じにアンニュイな奇跡の1枚になっています（笑）
――水着やランジェリーカットなども収録されていますが、お気に入りカットを教えてください。
【伊藤】 お気に入りカットたくさんあります！ちなみに写真集はご覧になりましたか？
――私は自転車に乗っているカットが好きですね。日常感があって、一番自然体な表情もされていたので。普段から自転車は乗られているんですか？
【伊藤】 おぉー、このカットですか！実は普段から自転車に乗っています。駅前などにあるレンタル自転車なのですが、仕事先やちょっとした移動で利用しています。私は京都府出身なのですが、京都の方々は自転車ユーザーが多く（※伊藤調べ）、学生時代は自転車に乗って通学していました。このカットの撮影も、カメラマンさんから「ゆっくり漕いでください」と指示があり、いい感じに漕ぐことができて、私もこのカットは写真の質感も含めて好きです。
――こんなに自転車エピソードがあるとは…！それでも、自転車以上にお気に入りカットがあるんですよね。
【伊藤】 私のお気に入りカットは、表紙にもなったカットですね！ホテルの一室で撮影したものなのですが、写真集は「大人の甘さ」をテーマにしており、そのテーマが一番表現された一枚になっていると思います。お尻も見えたりしているので、セクシー＆キュートが出た、今表現したい私らしさが出た一枚になりました。あと、このカットはニーハイソックスも履いているので、なんとも癖（へき）な感じで…（笑）ファンの方々が喜んでくれるとうれしいです！
今回の写真集は日常と非日常の間をお届けしたい思いがあり、私服に近いカットはあまりないです。私っぽいカットはそんなに入れず、この写真集でしか見ることができない私の姿がたくさんあります。先ほどの自転車のカットも服装は普段と違いますが、表情は自然体に近いので、絶妙なバランスがうまく表現できた一冊になったと思います。
■人生で一番過酷なトレーニング！30代に向けて挑戦したいプロデュース業
――撮影に挑む際、激しいトレーニングをしたとお聞きしました。
【伊藤】 トレーニング頑張りました…！週2〜3回、2ヶ月半ほどジムに通ったのですが、私の人生史上、一番頑張ったと思います（笑）。食事やトレーニングのメニューもトレーナーさんに見てもらい、1日に摂取するたんぱく質や脂質などの量も制限されました。最初のころはルールを守っていたのですが、途中で私がズルをしまして…（照れ）うまく減量ができなくなり、トレーナーさんが指示した食事だけを取ることになりました。そうしたら、当然ですが体重が落ち始めて、そこから減量も楽しくなって、これからもトレーニングは続けていきたいです！
普段、歌って踊るお仕事もありますが、それ以上に体作りをしました。今回は、お尻や肩回り、背中などを中心に鍛えました。友人からの食事のお誘いも断りましたね…誘惑なので（笑）。数年後、この写真集を改めて見た時に、この頑張った日々を思い出しそうです。
――2013年に声優デビューしてから13年経ちました。20代ラストということですが、20代でやり残したこと、30代に向けて挑戦したいことを教えてください。
【伊藤】 20代でやり残したことは友達作りですね（笑）。
――えっ、たくさん友達いそうですけど！？
【伊藤】 友達はたくさんいて、交友関係は充実しているのですが、年を重ねるごとに新しく出会う人と関わることに臆病になってきているのが悩みです。すでにあるコミュニティで活動するだけで、新たなコミュニティを広げられない。母親と妹は友達がすごく多くて、毎日のようにさまざまなグループの人たちと食事に行く姿を見て、さまざまな人からの刺激や価値観を得ているのが『良いな〜』と思っています。なので、30代に向けて、新しい友達を増やしていきたいですし、プロデュース業にも挑戦したいです。
――プロデュース業とは？飲食やファッション系など、さまざまありますが。
【伊藤】 やりたいことが多すぎるんですよ（笑）。アイドルグループをプロデュースしたい夢があったり、スイーツもプロデュースしたい！生クリームが好きなので、クレープやパンケーキなどなど…ただ、声優では誰も挑戦したことのない分野でプロデュースしたい思いもあります。30代は、交友関係を広げて、新しい価値観を仕事に落とし込めたらいいなと思っています。関係者の皆様、プロデュース業のお仕事もお待ちしております！