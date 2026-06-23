「誰も気が付かなそう」瀬戸康史、ヒゲを生やした最新ショットに「ワイルド系のビジュかっこよすぎませんか？」反響
俳優の瀬戸康史さんは6月22日、自身のInstagramを更新。レアなひげあり最新ショットを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】瀬戸康史のひげあり最新ショット
また、「さてさて。今、8/8と8/9に開催されるファンミーティングチケットの先行応募期間中です。グッズも使えるいい感じのアイテムになりそう。新キャラも可愛いです。沢山の方とお会いできる事を楽しみにしています」と、ファンミーティングの開催を案内しました。
ファンからは、「ヒゲコージだと誰も気が付かなそう」「ファンミとグッズを楽しみに毎日頑張りまーす」「ワイルド系のビジュかっこよすぎませんか？」「お花畑とのギャップたまんないです」「いつにも増してかっこいいですね」「髭生やしてるのカッコい」「髭〜〜」と、称賛の声が上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】瀬戸康史のひげあり最新ショット
「ワイルド系のビジュかっこよすぎませんか？」瀬戸さんは「元気してますか？ 僕は元気です」とつづり、1枚の写真を投稿。ラベンダー畑をバックにした爽やかなソロショットを披露しています。チャコールのTシャツとサングラスを着用した珍しいひげ姿です。少しワイルドな雰囲気があります。
ファンからは、「ヒゲコージだと誰も気が付かなそう」「ファンミとグッズを楽しみに毎日頑張りまーす」「ワイルド系のビジュかっこよすぎませんか？」「お花畑とのギャップたまんないです」「いつにも増してかっこいいですね」「髭生やしてるのカッコい」「髭〜〜」と、称賛の声が上がっています。
「今年もやります！イベント！」17日には「今年もやります！イベント！」と、ファンミーティングの告知ショットを公開していた瀬戸さん。コメントでは、「楽しみすぎます！」「グッズ楽しみにしています」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)