きょうは雲が多いものの、晴れ間も広がるでしょう。

【画像】“ダブル台風” 台風7号・8号の進路 雨・風シミュレーション 雨はいつどこで降る?

正午前の名古屋市内は、すっきりしない空模様が続いています。この時間の気温は24.7℃で、空気が少しジメジメとしています。

きょうの午後は晴れ間が広がりますが、愛知県東部や三重県南部を中心に所々でにわか雨があるでしょう。最高気温は28℃前後の所が多い予想です。

台風7号 週末にかけて東海地方に接近か

【台風情報】

日本の南海上には、台風7号と8号が発生しています。非常に強い勢力の台風7号は、次第に進路を東寄りに変え、週末にかけて東海地方に近づく可能性があります。



雨や風が強まるなどの影響が出るおそれがあるため、最新の台風情報をご確認ください。

【画像】“ダブル台風”発生 最新の雨・風シミュレーション

【週間予報】

あす水曜日は、三重県から次第に雨雲が広がるでしょう。あさって木曜日から日曜日にかけては、雨の日が続く予想です。名古屋や岐阜などでは、真夏日になる日があるでしょう。



引き続き、熱中症にもご注意ください。