【父の日】杉山愛、実父＆夫の“顔出し”2ショット公開「私の父と子供たちの父 いつもありがとう」
元プロテニスプレーヤーで、現在はタレントなど多方面で活躍する杉山愛（50）が21日、自身のインスタグラムを更新。「父の日」であったこの日、実父＆夫・走さんの“顔出し”2ショットを公開し、2人の“父親”に感謝をつづった。
【写真】「素敵な笑顔が溢れていますね」笑顔でピース！実父＆夫の“顔出し”2ショットを公開した杉山愛
杉山は「私の父と子供たちの父 いつもありがとう パパ いつまでも元気でいてね 走 いつも私たちのために愛情いっぱい考えて想って行動してくれてありがとう」とつづり、父と走さんが共にネイビーのシャツとベージュのパンツに身を包み、笑顔でポーズをする2ショットを投稿。
フォロワーからは「偶然ですか？お二人同じようなお召し物で とってもいい笑顔のお二人ですね」「カッコいいなぁ」「お父様も走さんも…杉山家の皆さん、明るく『ピカピカ』でいいですね」「走さん素敵です最高です」「杉山家は素敵な笑顔が溢れていますね♪」「皆さんがそれぞれに輝いてみえる素敵なご家族」「お父さん素敵 若いね〜」などの声が寄せられている。
杉山は2011年11月、6歳年下の夫・走さんと結婚。15年7月に長男・悠さん（10）、21年7月に長女・心ちゃん（ここ／4）が誕生している。
【写真】「素敵な笑顔が溢れていますね」笑顔でピース！実父＆夫の“顔出し”2ショットを公開した杉山愛
杉山は「私の父と子供たちの父 いつもありがとう パパ いつまでも元気でいてね 走 いつも私たちのために愛情いっぱい考えて想って行動してくれてありがとう」とつづり、父と走さんが共にネイビーのシャツとベージュのパンツに身を包み、笑顔でポーズをする2ショットを投稿。
杉山は2011年11月、6歳年下の夫・走さんと結婚。15年7月に長男・悠さん（10）、21年7月に長女・心ちゃん（ここ／4）が誕生している。