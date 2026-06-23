【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.93円台最高値圏からのFOMC急落、調整を一気に吸収する驚異の逆ボラティリティで9.86円台へ急反発
【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.93円台最高値圏からのFOMC急落、調整を一気に吸収する驚異の逆ボラティリティで9.86円台へ急反発
先週から今週（6月15日～6月22日）のまとめ
先週から今週にかけての南アフリカランド円は、新興国高金利通貨ならではの極めて激しい乱高下を演じつつも、最終的にはクロス円随一の圧倒的なリカバリー力を見せつける展開となった。週前半は日英・日欧金利差に並ぶ広大な日南ア金利差メリットを背景に資金流入が加速し、16日（火）の欧州時間には一時9.9360円という歴史的な最高値圏（年初来高値）をマークした。
しかし、17日（水）深夜（日本時間18日未明）のFOMC（米連邦公開市場委員会）を通過すると流れは一変。ドルの全面高に伴う新興国通貨売りと、過熱していたクロス円ロングの利益確定売りが同時に直撃し、18日（木）の東京時間早朝には一時9.7583円まで1.7円近くも垂直落下する凄まじいフラッシュクラッシュに見舞われた。
だが、この過酷な下値テストは、結果として「溜まっていた投機的なポント・ペソ・ランドロングの強制清算（膿出し）」として作用。金利差の構造的優位性に変更がないことを背景に、週末を挟んで週明け22日（月）には再びランド買いが爆発。一気に9.8660円まで上値を拡張する猛烈なV字反転（往って来い）を達成し、長期上昇トレンドの底力を改めて証明した。足元（23日火曜日現在）は、9.84～9.85円台での健全な日柄調整と足場固めの展開へと回帰している。
詳細な値動きの振り返り
■ 年初来高値の更新と大台目前の揉み合い（6月15日～17日）
週明け15日（月）に9.8583円でスタートした相場は、終日ランド買い・円売りが優勢となり、16日（火）19:00台には一時9.9360円まで急騰して年初来高値を更新、10.00円の大台を射程に捉えた。17日（水）も9.89～9.91円台の超高値圏を維持し、次なる金融イベントに向けたエネルギーを充填する展開が続いた。
■ FOMCショックによる急転直下と9.75円台への急落（6月18日～19日）
18日（木）未明（3:00台）、FOMC結果発表直後は一時9.9201円まで買われる場面もあったが、4:00台に入るとドルの急買い戻しに押される形でクロス円が一斉に崩落。ランド円もストップロスを巻き込みながらわずか数時間で9.7583円まで暴落した。欧州時間に入ってもロングの投げ売りが続き、一時9.75円の節目をも割り込んで9.7583円（※一部流動性低下局面で9.75円割れをテスト）を記録。翌19日（金）の欧州時間前半にも一時9.7617円まで押し戻されたが、ここで完全に底を打ち、週末にかけて9.80円台を回復して引けた（20日早朝終値9.8240円）。
■ 週明けのトリプルボトム死守と驚異のV字反転（6月22日～23日現在）
週明け22日（月）の東京時間早朝、流動性の薄い時間帯に一時9.7761円まで深く押し戻される場面があった。しかし、先週18日安値（9.7583円）、19日安値（9.7617円）に続き、この9.75～9.77円の下値支持帯が「トリプルボトム（三尊の逆形）」として完璧に機能。欧州時間からNY時間にかけて猛烈なショートカバーが入り、一時9.8660円まで急騰。急落前の水準をほぼ全戻しする驚異的なV字回復を成し遂げた。本日23日（火）午前現在、直近では9.84～9.85円台（11:00時点9.8455円）へとやや押し戻されているものの、昨日の急反発に対する利益確定をこなしつつ、底固めを行っている。
ファンダメンタルズ分析
南アフリカ側（キャリー需要の復活とボラティリティへの耐性）：
米FOMCを通過し、国際金融市場のボラティリティが一服したことで、投機筋の関心は再び「世界的な高金利通貨への回帰」へと向かった。南アフリカランドが持つ高いスワップ金利妙味（インカムゲインの高さ）は、急落局面における最大のクッションとなり、他クロス円を凌駕するスピードでの9.86円台奪還を強く後押しした。
先週から今週（6月15日～6月22日）のまとめ
先週から今週にかけての南アフリカランド円は、新興国高金利通貨ならではの極めて激しい乱高下を演じつつも、最終的にはクロス円随一の圧倒的なリカバリー力を見せつける展開となった。週前半は日英・日欧金利差に並ぶ広大な日南ア金利差メリットを背景に資金流入が加速し、16日（火）の欧州時間には一時9.9360円という歴史的な最高値圏（年初来高値）をマークした。
しかし、17日（水）深夜（日本時間18日未明）のFOMC（米連邦公開市場委員会）を通過すると流れは一変。ドルの全面高に伴う新興国通貨売りと、過熱していたクロス円ロングの利益確定売りが同時に直撃し、18日（木）の東京時間早朝には一時9.7583円まで1.7円近くも垂直落下する凄まじいフラッシュクラッシュに見舞われた。
だが、この過酷な下値テストは、結果として「溜まっていた投機的なポント・ペソ・ランドロングの強制清算（膿出し）」として作用。金利差の構造的優位性に変更がないことを背景に、週末を挟んで週明け22日（月）には再びランド買いが爆発。一気に9.8660円まで上値を拡張する猛烈なV字反転（往って来い）を達成し、長期上昇トレンドの底力を改めて証明した。足元（23日火曜日現在）は、9.84～9.85円台での健全な日柄調整と足場固めの展開へと回帰している。
詳細な値動きの振り返り
■ 年初来高値の更新と大台目前の揉み合い（6月15日～17日）
週明け15日（月）に9.8583円でスタートした相場は、終日ランド買い・円売りが優勢となり、16日（火）19:00台には一時9.9360円まで急騰して年初来高値を更新、10.00円の大台を射程に捉えた。17日（水）も9.89～9.91円台の超高値圏を維持し、次なる金融イベントに向けたエネルギーを充填する展開が続いた。
■ FOMCショックによる急転直下と9.75円台への急落（6月18日～19日）
18日（木）未明（3:00台）、FOMC結果発表直後は一時9.9201円まで買われる場面もあったが、4:00台に入るとドルの急買い戻しに押される形でクロス円が一斉に崩落。ランド円もストップロスを巻き込みながらわずか数時間で9.7583円まで暴落した。欧州時間に入ってもロングの投げ売りが続き、一時9.75円の節目をも割り込んで9.7583円（※一部流動性低下局面で9.75円割れをテスト）を記録。翌19日（金）の欧州時間前半にも一時9.7617円まで押し戻されたが、ここで完全に底を打ち、週末にかけて9.80円台を回復して引けた（20日早朝終値9.8240円）。
■ 週明けのトリプルボトム死守と驚異のV字反転（6月22日～23日現在）
週明け22日（月）の東京時間早朝、流動性の薄い時間帯に一時9.7761円まで深く押し戻される場面があった。しかし、先週18日安値（9.7583円）、19日安値（9.7617円）に続き、この9.75～9.77円の下値支持帯が「トリプルボトム（三尊の逆形）」として完璧に機能。欧州時間からNY時間にかけて猛烈なショートカバーが入り、一時9.8660円まで急騰。急落前の水準をほぼ全戻しする驚異的なV字回復を成し遂げた。本日23日（火）午前現在、直近では9.84～9.85円台（11:00時点9.8455円）へとやや押し戻されているものの、昨日の急反発に対する利益確定をこなしつつ、底固めを行っている。
ファンダメンタルズ分析
南アフリカ側（キャリー需要の復活とボラティリティへの耐性）：
米FOMCを通過し、国際金融市場のボラティリティが一服したことで、投機筋の関心は再び「世界的な高金利通貨への回帰」へと向かった。南アフリカランドが持つ高いスワップ金利妙味（インカムゲインの高さ）は、急落局面における最大のクッションとなり、他クロス円を凌駕するスピードでの9.86円台奪還を強く後押しした。