【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.93円台最高値圏からのFOMC急落、調整を一気に吸収する驚異の逆ボラティリティで9.86円台へ急反発

【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.93円台最高値圏からのFOMC急落、調整を一気に吸収する驚異の逆ボラティリティで9.86円台へ急反発