BTS、『I NEED U』MVが2億回再生突破！11年経っても色褪せない“初”地上波音楽番組1位曲

BTSが、揺るぎないグローバル人気を再び証明した。

BTSが2015年5月にリリースした3rdミニアルバム『花様年華 Pt.1』のタイトル曲『I NEED U』のOfficial MV（Original ver.）は、6月23日午前2時56分頃、YouTube再生回数2億回を突破した。

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このMVは、不安定な青春の日々をテーマに、7人のメンバーの繊細で没入感あふれる感情が描かれている。19歳未満視聴禁止作品として公開されたオリジナルバージョンは既存バージョンよりも約2分長い構成となっており、青春の生々しい感情や激しい葛藤の瞬間をよりリアルに描写。長年にわたり多くのファンから愛され続けている。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

なお、既存バージョンのMVも現在2億5000万回以上の再生回数を記録しており、高い人気を維持している。

『I NEED U』は、アーバンスタイルを取り入れたエレクトロヒップホップナンバーだ。叙情的な東洋風のメロディーと力強いヒップホップサウンドが調和し、終わりへと向かう恋を必死に引き留めようとする切ない思いを描いている。

また、激しく燃え上がった末に冷めてしまう愛を、時間とともに色あせていく青春になぞらえ、アルバム全体のテーマである「花様年華」を象徴する楽曲として高く評価されている。

特にこの曲は、2013年にデビューしたBTSにとって、初の地上波音楽番組1位をもたらした記念すべき楽曲でもあり、グループ飛躍の大きな転機となった。

BTSはこれまで、『Dynamite』『Boy With Luv（Feat. Halsey）』『DNA』『MIC Drop（Steve Aoki Remix）』など数多くのヒット曲のMVで億単位の再生回数を記録してきた。

現在も韓国アーティストとして最多の“億超え再生MV”を保有しており、前人未到の記録を更新し続けている。

（記事提供＝OSEN）