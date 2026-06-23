7歳上俳優と14年交際の末に破局したばかり、少女時代スヨンが明るい笑顔　仕事に邁進の近況

少女時代のスヨンが明るい笑顔を見せた。

スヨンは6月22日、インスタグラムを更新した。

【写真】スヨン、“破局報道”当日は日本に

舞台の稽古中に届けられた弁当やケーキの写真を投稿している。

写真には、ファンから贈られたプレゼントを見つめながら、満面の笑みを浮かべるスヨンの姿が収められている。ケーキには「いつも輝くスヨンが幸せでありますように」という応援メッセージも添えられていた。

スヨンは最近、同じく少女時代メンバーのヒョヨンのYouTubeチャンネルに出演し、厳しい食事管理を続けていると明かしていた。ヒョヨンが「スヨンは毎日ゆで卵ばかり食べているの。本当にかわいそう。ゆで卵を食べて、毎日おこげスープみたいなものばかり食べていて気の毒」と冗談交じりに話すと、スヨンは「最近は『ヴェニスの商人』の稽古で本当に大変なの。お姫様で貴族の娘という役なので、顔がふっくらしないように何でもかんでも食べるわけにはいかない。それで卵ばかり食べている」と説明していた。

（写真＝スヨンInstagram）

スヨンは7月に開幕する舞台『ヴェニスの商人』で、ベルモントの令嬢・ポーシャ役を演じる。ベテラン俳優のシン・グやパク・グニョンといった大先輩と同じ舞台に立ち、女優としての新たな一面を見せる予定だ。

なおスヨンは6月9日、7歳年上の俳優チョン・ギョンホとの破局が報じられた。2012年から交際をスタートさせ、韓国芸能界を代表する長寿カップルとして親しまれてきた2人だったが、約14年にわたる恋人関係に区切りをつけ、今後は良き同僚として関係を続けていくという。

◇スヨン プロフィール

1990年2月10日生、本名チェ・スヨン。2002年に高橋麻里奈とのデュオroute0で日本デビュー。解散後、2007年に少女時代のメンバーとして韓国デビュー。グループ内では最高身長（172cm）。少女時代活動当時から女優業にも挑戦し、2014年のドラマ『私の人生の春の日』で連ドラ初ヒロインを担当。主な出演作は映画『デッドエンドの思い出』『ガール・コップス』、ドラマ『今日、妻やめます〜偽りの家族〜』『ザ・プロファイラー 〜見た通りに話せ〜』『それでも僕らは走り続ける』など。2014年1月に7歳年上の俳優チョン・ギョンホとの交際を認めたが、2026年6月に破局。