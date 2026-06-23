23日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数495、値下がり銘柄数817と、値下がりが優勢だった。



個別ではテクニスコ<2962>、菊池製作所<3444>が一時ストップ高と値を飛ばした。ｎｍｓ ホールディングス<2162>、テクノフレックス<3449>、ワシントンホテル<4691>、オハラ<5218>、パウダーテック<5695>など14銘柄は年初来高値を更新。トーシンホールディングス<9444>、指月電機製作所<6994>、イトーヨーギョー<5287>、竹田ｉＰホールディングス<7875>、ＹＫＴ<2693>は値上がり率上位に買われた。



一方、クルーズ<2138>、ｆｏｎｆｕｎ<2323>、ＨＯＤＬ１<2345>、ケアサービス<2425>、オルバヘルスケアホールディングス<2689>など61銘柄が年初来安値を更新。津田駒工業<6217>、ヒーハイスト<6433>、ＪＭＡＣＳ<5817>、倉元製作所<5216>、タカトリ<6338>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース