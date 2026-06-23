コン・ユ＆ユン・ウネら『コーヒープリンス1号店』メンバー集結！変わらぬ友情にファン感動

ドラマ『コーヒープリンス1号店』の出演者たちが久しぶりに集結した。

女優のチェ・ジョンアンが、映画のVIP試写会に駆けつけた豪華な“親友たち”を公開し、注目を集めている。

【写真】ユン・ウネ＆コン・ユ、「伝説のキスシーン」

6月22日、YouTubeチャンネル「チェ・ジョンアンTV」には、「ここは龍山の演技大賞ですか…？“コーヒープリンス”チーム完全体から歴代級俳優まで大集合した『現在のために』VIP試写会」というタイトルの動画が公開された。

動画には、チェ・ジョンアン出演映画『現在のために』（原題）のVIP試写会の様子が収められている。

チェ・ジョンアンは「ついに『現在のために』のVIP試写会当日の映像をお届けすることになった」とし、「広報映像の撮影をしたり、久しぶりに封印していたダンスを踊ったりと本当に忙しかったけれど、ずっと楽しみにしていた瞬間だったので幸せな時間だった」と振り返った。

（画像＝チェ・ジョンアンYouTubeチャンネル）左からコン・ユ、チェ・ジョンアン、キム・ジェウク、

また、「10年ぶりのスクリーン復帰を祝うために大切な友人たちが駆けつけてくれた姿を見て、『私はちゃんと生きてきたんだな』と思った」と語り、感慨深げな様子を見せた。

実際、この日の試写会にはチェ・ジョンアンを応援するため、多くのスターたちが来場した。モデルのイ・ヒョニや歌手のイ・ジヘをはじめ、俳優のチョン・ソミン、キム・ジソク、イ・ミド、チャン・ヒジン、チョン・ユナらが会場を訪れ、彼女の復帰を祝福した。

なかでも大きな注目を集めたのは、『コーヒープリンス1号店』の出演者たちだった。ユン・ウネをはじめ、キム・ジェウク、コン・ユ、キム・ドンウクまで姿を見せ、ファンを喜ばせた。長い年月が流れても変わらぬ友情と絆を見せた『コーヒープリンス1号店』チームの再会は、ファンにとっても特別な瞬間となった。

（画像＝チェ・ジョンアンYouTubeチャンネル）2枚目ユン・ウネ（左）とチェ・ジョンアン

チェ・ジョンアンも懐かしい顔ぶれを迎え、終始明るい笑顔を見せた。試写会後には一緒に広報チャレンジやリール動画の撮影も行われ、和やかな雰囲気に包まれた。

久しぶりにスクリーンへ復帰したチェ・ジョンアンと、そんな彼女を応援するために駆けつけた仲間たちの厚い友情によって、VIP試写会の会場はまるで小さな同窓会のような温かな空気に満ちていた。

なお、チェ・ジョンアンは映画『現在のために』を通じて約10年ぶりにスクリーン復帰を果たした。さらに、『コーヒープリンス1号店』のメンバーたちが総出動したVIP試写会のビハインド映像も公開され、大きな反響を呼んでいる。

（記事提供＝OSEN）