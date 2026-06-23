料理しない内田篤人でも美味しく完成！3分でできる“豆乳リゾット”「自分で作ってないかのくらいうまい」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

6月16日（火）の同番組では、元サッカー日本代表で3児のパパ・内田篤人が、たった3分でできる簡単料理に挑戦した。

【映像】モチベ1％でも3分で完成！レンチン豆乳リゾット作りに内田篤人が挑戦

今回は、6月4日（木）に開催された番組イベントの模様を公開。朝の部には、以前も番組に出演した内田と相武紗季がスペシャルゲストとして登場した。

イベントでは、疲れすぎてモチベーションが1％しかない日でも3分で作れる、美味しいリゾットのレシピが紹介された。材料は冷凍野菜、豆乳、粉チーズ、コンソメ、ご飯のみ。これらを全部混ぜ合わせて、600Wのレンジで1分加熱するだけで完成するのだそう。

この“レンチン豆乳リゾット”作りに挑戦したのは、「年に1回くらいチャレンジする」くらいでほとんど料理をしないという内田。もちろん普段は包丁を使うこともないが、子どもが食べやすいサイズにほうれん草を切り、ほかの具材とあわせてご飯に入れていった。

内田は、不安すぎるあまり「これ入れていいの？本当に？」「合ってる？合ってますか？」などと何度も藤本らに確認しながら、混ぜ合わせた食材をレンジへ。

加熱し終わるとすぐに器に盛りつけたため、「混ぜて！混ぜて！」「違う違う、そっち（盛りつけたほう）じゃなくてこっち（レンチンし終えたボウルのほう）を混ぜて！」「3分過ぎちゃった！」などと藤本らにツッコまれた。

なんとか完成したレンチン豆乳リゾットは、「美味しい〜！」「子ども絶対好きな味！」「コーンポタージュの感じもするしシチューっぽい感じもするし」などと藤本たちから大好評。

内田自身も「自分で作ってないかのくらいうまい」と、その美味しさに驚き、「これは私でもできそうですよ。みなさん、パパ！」と、客席に自信満々の顔でレンチン豆乳リゾットを勧めていた。