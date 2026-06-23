フランスがGS連勝で決勝T進出！ エムバペの２発＆デンベレ弾でイラクを３−０粉砕【W杯】
現地６月22日に開催された北中米ワールドカップのグループＩ第２節で、前回大会準優勝のフランス代表がイラク代表と対戦した。
序盤から押し込むフランスは開始14分に先制する。敵陣ペナルティエリア手前の右でボールを受けたエースのキリアン・エムバペが左足を一閃。強烈な一撃は相手GKの手をかすめて、ゴール左に突き刺さった。エムバペは２試合連続ゴールとなった。
その後もゲームを支配するなか、40分にはセンターサークル付近からエムバペが意表を突いたロングシュートを狙うも、枠を捉えられず。その２分後にもエムバペが華麗なターンでボックス内に侵入してチャンスを迎えたが、シュートは打ち切れなかった。このままフランスの１点リードで前半を終える。
前半途中からの悪天候の影響により、ハーフタイムに入って試合が中断。日本時間で23日の６時にキックオフされた試合は９時に再開されたなか、後半もフランスが試合の主導権を握る。
54分に追加点を奪取。イラクのゴールキックでのミスをデンベレが見逃さず、ワンタッチでラストパス。これをエムバペが落ち着いて流し込んだ。
さらに66分には、ボックス内でオリーセのパスを受けたデンベレが鋭い右足のシュートをゴール左に突き刺して３点目を挙げる。
このまま３−０で完勝したフランスは連勝を飾り、決勝トーナメント進出が決定。22日にはGS最終節でノルウェーと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈な一撃！ エムバペがイラク戦で決めたゴラッソ
序盤から押し込むフランスは開始14分に先制する。敵陣ペナルティエリア手前の右でボールを受けたエースのキリアン・エムバペが左足を一閃。強烈な一撃は相手GKの手をかすめて、ゴール左に突き刺さった。エムバペは２試合連続ゴールとなった。
その後もゲームを支配するなか、40分にはセンターサークル付近からエムバペが意表を突いたロングシュートを狙うも、枠を捉えられず。その２分後にもエムバペが華麗なターンでボックス内に侵入してチャンスを迎えたが、シュートは打ち切れなかった。このままフランスの１点リードで前半を終える。
前半途中からの悪天候の影響により、ハーフタイムに入って試合が中断。日本時間で23日の６時にキックオフされた試合は９時に再開されたなか、後半もフランスが試合の主導権を握る。
さらに66分には、ボックス内でオリーセのパスを受けたデンベレが鋭い右足のシュートをゴール左に突き刺して３点目を挙げる。
このまま３−０で完勝したフランスは連勝を飾り、決勝トーナメント進出が決定。22日にはGS最終節でノルウェーと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈な一撃！ エムバペがイラク戦で決めたゴラッソ