【台風情報】台風8号（ヒーゴス）も発生 ダブル台風が日本接近か＜23日午前10時30分最新情報＞7号（メーカラー）は最大瞬間風速70m/s あすには“非常に強い”まま沖縄の南へ 台風8号は日本の南へ いまどこ？予想進路 これからの天気を画像で確認
台風7号（メーカラー）は23日午前9時現在、非常に強い勢力でフィリピンの東にあり、1時間に10kmのゆっくりとした速度で北西に進んでいます。中心気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50ｍ、最大瞬間風速は70ｍと、勢力を強めています。
【画像で確認する】進路予想図・台風周辺の雨風・発雷確率・週間天気など
あす朝には非常に強い勢力のまま、沖縄の南まで進んでくる見込みです。
また、熱帯低気圧から発達した台風8号は、マリアナ諸島付近にあり、1時間に15kmのスピードで西に向かっています。中心気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速18m、最大瞬間風速25ｍとなっています。
今後、発達しながら沖縄の南を経て、日本の東へ進む予報となっています。
▼台風の予想進路図
▼台風周辺の雨風シミュレーション（27日まで）
▼日本列島周辺の雨風シミュレーション（あす夜まで）
▼発雷確率（あす夜まで）
▼主要都市の16日先までの天気
▼47都道府県の週間天気予報
＜台風7号＞2026年06月23日09時50分発表
23日09時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯18度55分 (18.9度)
東経125度10分 (125.2度)
進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 925 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)
24日09時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯20度35分 (20.6度)
東経124度35分 (124.6度)
進行方向、速さ 北北西 ゆっくり
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 80 km (42 NM)
暴風警戒域 全域 170 km (92 NM)
25日09時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯22度35分 (22.6度)
東経125度10分 (125.2度)
進行方向、速さ 北北東 ゆっくり
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
暴風警戒域 全域 220 km (120 NM)
26日09時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄本島近海
予報円の中心 北緯25度00分 (25.0度)
東経127度00分 (127.0度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 南東側 310 km (170 NM)
北西側 280 km (150 NM)
27日09時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 九州の南
予報円の中心 北緯29度35分 (29.6度)
東経131度00分 (131.0度)
進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 南東側 460 km (250 NM)
北西側 430 km (230 NM)
28日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 関東の東
予報円の中心 北緯35度55分 (35.9度)
東経141度50分 (141.8度)
進行方向、速さ 北東 50 km/h (28 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
2026年06月23日10時30分発表
23日09時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯14度55分 (14.9度)
東経145度55分 (145.9度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 全域 110 km (60 NM)
24日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯16度10分 (16.2度)
東経142度05分 (142.1度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
25日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯18度35分 (18.6度)
東経137度55分 (137.9度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
26日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯23度40分 (23.7度)
東経135度30分 (135.5度)
進行方向、速さ 北北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
27日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯32度25分 (32.4度)
東経143度55分 (143.9度)
進行方向、速さ 北東 55 km/h (29 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
28日09時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯37度30分 (37.5度)
東経158度25分 (158.4度)
進行方向、速さ 東北東 60 km/h (32 kt)
中心気圧 1002 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
26日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯21度55分 (21.9度)
東経135度50分 (135.8度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
27日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 伊豆諸島近海
予報円の中心 北緯31度00分 (31.0度)
東経140度20分 (140.3度)
進行方向、速さ 北北東 45 km/h (25 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
28日03時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯37度05分 (37.1度)
東経154度05分 (154.1度)
進行方向、速さ 東北東 60 km/h (32 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 440 km (240 NM)
※このシミュレーション画像は予想のひとつで、今後変わる可能性があります。気象庁から発表される台風情報に注意してください