『コンビニ兄弟』第9話 淡い初恋は、豆乳豚汁の味
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）の第9話が、23日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
■第9話のあらすじ
初顔のおばあさんが多額のプリペイドカードを買いたいと光莉（田中麗奈）に相談してきた。機転をきかし光莉は、特殊詐欺の被害を未然に防ぐ。この件は、ニュースにもなり光莉は門司港の時の人となる。ある日、地元小学校の新聞クラブから取材が来る。光莉と店長の志波（中島健人）が取材を受けていたところ、１８年前にテンダネスで起きた不幸な事件の話題が出てくる。実は、その事件こそ、志波の運命を変えた出来事だった…。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
初顔のおばあさんが多額のプリペイドカードを買いたいと光莉（田中麗奈）に相談してきた。機転をきかし光莉は、特殊詐欺の被害を未然に防ぐ。この件は、ニュースにもなり光莉は門司港の時の人となる。ある日、地元小学校の新聞クラブから取材が来る。光莉と店長の志波（中島健人）が取材を受けていたところ、１８年前にテンダネスで起きた不幸な事件の話題が出てくる。実は、その事件こそ、志波の運命を変えた出来事だった…。