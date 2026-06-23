“デカさ”際立つインナーファッションで街角に！本当に2児の母？韓国インフルエンサーの近況が話題

インフルエンサーのホン・ヨンギが、パリでの近況を公開した。

ホン・ヨンギは6月20日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】ありえない“デカさ”のホン・ヨンギ

公開された写真には、フランス・パリの街角でリラックスした時間を過ごすホン・ヨンギの姿が収められている。

白のジップアップトップスにネイビーのワイドパンツを合わせたラフなスタイルでベンチに腰掛けたり、自撮りを撮ったりと自然体な魅力を披露した。

なかでも視線を集めたのは、その抜群のスタイルだ。トップスの下に合わせたブラックのインナーによってメリハリのあるシルエットが際立ち、華奢なウエストラインとのコントラストが存在感を際立たせている。

特に街中で撮影された全身ショットでは、すらりとしたスタイルと圧倒的なプロポーションが際立ち、思わず目を奪われる仕上がりとなった。

（写真＝ホン・ヨンギInstagram）

1992年生まれのホン・ヨンギは、2009年に美男美女紹介番組『オルチャン時代』への出演で一躍有名に。その後はショッピングモールを運営する実業家へと転身し、年下の夫との“授かり婚”を経て結婚。現在は二児の母でもある。

近年はYouTubeやインスタグラムなど多様なプラットフォームを通じ、ファッションやビューティーを中心としたコンテンツを発信するインフルエンサーとして活動している。