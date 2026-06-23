高額商品もタダになる「マクドナルドのすごい優待」…すかいらーく、ガスト、バーミヤン、築地銀だこもお得に「人気外食＆食品系の優待銘柄9選」

いまこそ株主優待

こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。

いまだに続く中東での戦争。ナフサ不足に相変わらず物価上昇。世の中的に良いニュースはあまり多くないと思うのですが、ナゼか日経平均はグイグイ上昇。ただ、日経平均上昇に寄与している銘柄は限られた値嵩株や外国人投資家が好きな銘柄で、株主優待投資家の皆さんはあまり恩恵を受けていないように思います。

ですが、こんな時こそ株主優待。優待株のような中・小型株は最後に上昇してくるはずですので、じっくり育てる良い時期かもしれません。特にこの6月は優待銘柄が約160もあり、ご予算や優待内容などを考えると、ご自身に合う銘柄が見つかると思います。

物価高に対抗する生活防衛に役立つ優待もありますよ。今回は、6月権利のおすすめ銘柄をいくつかご紹介です。

まずは誰でも知っている、鉄板銘柄。

マクドナルドのすごい優待

株主優待と言えば日本マクドナルドホールディングス（2702）。バーガー類、サイドメニュー、ドリンクの引換券が6枚ずつで1冊になった食事券がいただけます。

割引券ではなく、物と交換できる引換券なので、期間限定商品やポテトのLサイズなども選べます。もちろん、夜マック限定の「倍バーガー」（追加料金を払うことでパティを2倍にできるサービス）も対象。切り離して使えるので、お腹の空き具合に合わせて使えるのもありがたいです。

マクドナルドと双璧をなす、すかいらーくホールディングス（3197）も6月。ガストやバーミヤンなど擁するすかいらーくグループは、何と言っても利用可能店舗が多い。ジャンルも和・洋・中・カフェなど幅広く、老若男女問わず使える優待です。デジタル化され使いやすいですし、クーポンなどと併用ができるのもありがたいです。

個人的に気に入っているのが穴吹興産（8928）。香川県が本社なので、讃岐うどんのセットが人気。冷凍うどんや地元の名産品もあり、食卓が豊かになります。配当利回りも3％近くあるので、配当も魅力的。

感動の「青森サーモン」

食品がいただける銘柄は楽しみも広がります。

本社が青森にあり、鮭の養殖、加工、販売をしているオカムラ食品工業（2938）。ブランドの「青森サーモン」の柵が冷凍で届きます。脂の乗りもよく、本当に美味しい。丼にしても、スライスしてお刺身にして食べても抜群で、ぜひこの感動を味わっていただきたいです。

練り物を製造販売している一正蒲鉾（2904）の優待は冷凍品やおせち商品、常温品などのセットから選べます。常温品にはおでんやスナック菓子など、おつまみにしても、おかずの1品にしても便利な商品が入っています。毎回箱を開けるのが楽しみな優待。

訳あり食品を扱うECサイトの運営でフードロス解決を目指すクラダシ（5884）。優待はこちらのサイトで使えるクーポンで、お得な商品がよりお安く買える、ありがたいもの。訳あり品なので、賞味期限間近だったり、量が多かったりしますが、クーポンを上手に使って、物価高に勝ちたいですね。

先ほど紹介した、日本マクドナルドホールディングスやすかいらーくホールディングスの他にも6月は魅力的な外食銘柄が多くあります。

銀だこもお得に！

「まいどおおきに食堂」や「串家物語」を展開しているフジオフードグループ本社（2752）。店舗で使うのも良いですが、お米や「串家物語」の串カツセットなどを選ぶのもおすすめ。近くに店舗が無くても安心です。自宅で揚げたてアツアツの串揚げが食べられますよ。

「銀だこ」、「銀のあん」などを展開しているホットランドホールディングス（3196）の優待もおすすめ。優待券で年末・年始に発売される福袋や期間限定の回数券も購入可能で、よりお得にたこ焼きが楽しめます。同社運営の「おでん屋たけし」の店舗も増加中。

人材サービスの会社のフルキャストホールディングス（4848）の優待は「らあめん花月嵐」のラーメンがいただけます。近くに店舗が無い方は4食入りのラーメン1箱が郵送で届き、忙しい時に便利な優待です。シンプルなラーメンですが、コクがあって美味しかったです。

さらに後編〈ナイキ、アディダス商品が1万円分タダになる「おすすめ株」も…行楽シーズンや日々の生活で大活躍「優待銘柄5選」〉では、秋の行楽シーズンや日々の生活に役立つ優待も紹介します。

【つづきを読む】ナイキ、アディダス商品が1万円分タダになる「おすすめ株」も…行楽シーズンや日々の生活で大活躍「優待銘柄5選」