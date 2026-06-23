オフショル衣装からこぼれそう…マゼンタが前かがみに、元NMB48イ・シヨン所属QWERのベーシスト

ガールズバンドQWERのマゼンタが幻想的なビジュアルでファンを魅了した。

マゼンタは最近、自身のインスタグラムを更新。

【写真】前かがみで“こぼれそう”なマゼンタ

「ありがとう、愛しています。これからもずっと愛し合おう」というメッセージを添え、複数枚の写真を公開した。

公開された写真には、ステージの裏側でポーズを取るマゼンタの姿が収められている。

淡いピンクヘアに純白のドレスを合わせたマゼンタは、まるで人形のようなビジュアルを披露。パールのネックレスが上品な雰囲気を添え、華やかな魅力を際立たせている。

特に目を引くのは、肩を大胆に見せたオフショルダーデザインの衣装だ。華奢な肩のラインや鎖骨が際立ち、清純さと洗練された雰囲気を同時に漂わせている。

また、ベースを手にステージ上で撮影した写真では、キュートなビジュアルとは対照的なカリスマあふれる表情も見せ、ベーシストとしての存在感を放った。

マゼンタは、元NMB48のイ・シヨンがボーカルを務めるQWERのベーシストとして活動中。デビュー前から人気ストリーマーとして注目を集めており、現在も韓国国内外のファンから高い支持を得ている。

（写真＝マゼンタInstagram）

◇QWER プロフィール

韓国の人気クリエイターであるチョダン（Q）とマゼンタ（W）、TikTokフォロワー400万人超えのヒナ（ニャンニョンニョンニャン／E）、NMB48出身のイ・シヨン（李始燕／R）の4人で構成されたガールズバンド。グループ名には、あるオンラインゲームのスキルキーであるQ・W・E・Rに着目し、4人それぞれが状況に応じてスキルを組み合わせてゲームをリードするように、各ポジションで多彩な音楽を作り上げていくという抱負が込められている。2023年10月、1stシングル『Harmony from Discord』でデビュー。