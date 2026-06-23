今日6月23日は、九州や四国に活発な雨雲がかかり、特に九州では大雨となる恐れがあります。中国地方から関東は晴れ間もありますが、関東では午後は急な雷雨に注意が必要です。東北や北海道は曇りや雨でしょう。沖縄は晴れて暑くなりますが、台風7号の影響で海上は次第に波が高くなります。

九州や四国に活発な雨雲 台風7号の湿った空気が前線刺激

今日23日は台風7号や高気圧周辺の湿った空気の影響で、梅雨前線の活動が活発になる見込みです。九州や四国では断続的に雨が降り、特に夜は九州で雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨となるおそれがあります。





最新の雨雲レーダーや気象庁などから発表される大雨情報をこまめに確認するようにしてください。夜の大雨となるため、避難先や家の中の安全な場所、備蓄などの確認は昼間のうち済ませておきましょう。

関東は大気の状態が不安定 午後はゲリラ雷雨の可能性

中国地方〜関東では晴れ間が出ますが、午後は大気の状態が不安定になるでしょう。特に関東甲信では所々で雨雲や雷雲が急発達する恐れがあります。東北や北海道は曇りや雨となり、北海道では夕方にかけて激しい雨や雷雨となる所があるでしょう。



急な黒い雲の接近や雷鳴が聞こえたら屋外活動を中断し、頑丈な建物の中へ避難してください。また、短時間の激しい雨による道路冠水にも注意が必要です。

沖縄は晴れても高波に要注意

沖縄は高気圧に覆われて晴れて強い日差しが降り注ぎ、厳しい暑さになります。屋外ではこまめな水分・塩分補給や休憩を心がけ、冷房を適切に利用して熱中症を予防してください。また、台風7号からのうねりが入り海上は次第に波が高くなるため、船舶やマリンレジャーは十分な注意が必要です。