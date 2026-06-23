プーチン最大の誤算…クリミア「不沈の要塞」が巨大な牢獄に　ガソリン価格は闇市場で2倍に「ロシア将校は家族と財産を本土へ」の地獄絵図

2014年、プーチン大統領はクリミアを「黒海を支配する不沈の要塞」として手中に収めた。しかし12年後、その戦略拠点はロシア軍を閉じ込める巨大な「牢獄」へと姿を変えつつある。補給路は次々と断たれ、ガソリンは闇市場で価格が2倍に高騰。さらに、ロシア将校が家族や財産を密かに本土へ移し始めているとの情報まで浮上した。ウクライナが進める巧妙な「包囲戦」は、プーチンが最も重視したクリミアを、ロシア軍最大の弱点へと変えようとしている。

【画像】ウクライナの大規模無人機攻撃で、黒煙に包まれるモスクワの製油所周辺

プーチンにとってクリミアは「不沈の足場」であるはずだった

今、クリミア半島で起きていることを一言で表すなら、「プーチンの要塞」が「プーチンの牢獄」へと姿を変えつつある、ということだ。

2014年にプーチンがこの半島を併合したとき、彼の頭の中にあった絵図ははっきりしていた。黒海の制海権を握り、ウクライナの海上輸出を締め上げ、必要とあらば海から強制力を行使する----クリミアはそのための前線基地であり、不沈の足場であるはずだった。

ロシア帝国の著名な司令官、グリゴリー・ポチョムキンが1783年に黒海艦隊を創設して以来、ロシアにとって黒海の支配はバルカンや地中海へ影響力を伸ばすための生命線であり続けた。プーチンの併合は、その歴史的執着の現代版だったといってよい。

頼みの黒海艦隊はもはや攻撃部隊として機能せず

ところが2026年の今、その目論見はほぼ完全に裏切られている。クリミアはウクライナを締め上げる足場ではなく、ロシア自身が10万の兵力とともに閉じ込められつつある巨大な袋小路に変わった。プーチンが描いた構図は、地理ごと反転してしまったのである。

まず海から見ていこう。プーチンが頼みとした黒海艦隊は、もはや攻撃部隊として機能していない。2022年4月、旗艦のミサイル巡洋艦モスクワがウクライナ国産の対艦ミサイル「ネプチューン」によって沈められた瞬間から、艦隊の崩壊は始まっていた。

モスクワが沈んだことは象徴的な打撃にとどまらない。同艦が張っていた広域防空の傘が消え、ロシアの水上艦は無人艇や航空機の前に丸裸になった。

その後、ウクライナの無人水上艇による執拗な波状攻撃が続き、ロシアは主力艦をノヴォロシースクへ逃がさざるを得なくなった。

2022年の侵攻開始時、ロシアはクリミア以北の作戦海域のおよそ90%を支配していた。それが今では、コーカサス沿岸の幅25キロほどの帯、海域全体の4分の1にまで押し込められている。

海の次は、陸を断つ…ウクライナ戦略の核心

逆にウクライナは海域の60%以上で作戦のテンポを握る。黒海艦隊の戦闘能力はおよそ30%が失われ、12隻あった揚陸艦のうち7隻が破壊か長期修理に追い込まれた。

揚陸艦が動かないということは、南ウクライナで水陸両用の上陸作戦を仕掛ける能力が消えたということだ。プーチンが海から圧力をかけるはずだった艦隊は、自らの生き残りで手一杯になっている。

興味深いのは、ウクライナがこれを正規の海軍力でやってのけたわけではない、という点だ。彼らは敵艦を一隻残らず沈めようとはしていない。狙いは艦隊を「使い物にならなくする」ことに絞られている。

大艦隊を持たない国が、安価な無人艇と長距離ミサイルの組み合わせだけで、ロシアが自国の庭と見なしていた海から追い出した。海戦の歴史において、これほど鮮やかな非対称の逆転は前例がない。

海の次は、陸を断つ。ここにウクライナ戦略の核心がある。

少数のチョークポイントに半島の運命がぶら下がる

クリミアは巨大な兵站基地だが、外と繋がる補給線は驚くほど細い。北はペレコープ地峡という幅5～7キロの帯、東はケルチ海峡。この少数のチョークポイントに半島の運命がぶら下がっている。ウクライナはこの急所を一つずつ潰しにかかった。

アルミアンスク近郊の道路橋、ヘニチェスク海峡の橋、チョンガル橋、ヴォインカの橋--いずれも精密攻撃を受け、大型トラックや軍用重機が通れなくなっている。ロシア軍は干上がった運河の上に急ごしらえの迂回路を作らされ、それすらも次の標的にされる。

そして2026年6月、決定打が放たれた。21日、ウクライナの長距離無人機と特殊部隊が、ケルチ海峡を挟む両岸--ロシア側のカフカース港のフェリーと、クリミア側ケルチの石油ターミナル--を同時に叩いた。

少なくとも3隻のフェリーが炎上し、海峡のフェリー輸送は完全に止まった。ゼレンスキーはこれを、ロシアのエネルギーインフラに対する「長距離制裁」と呼んだ。

この一撃により、クリミアは併合以来最悪の燃料危機に陥ることとなった。

ロシアが任命した行政トップ、アクショノフは、政府機能を守るために一般市民へのガソリン販売を無期限で全面停止すると発表した。停止前から燃料はクーポン制で週20リットルに制限され、市民は給油のために何時間も列をなしていた。

闇市場の価格は2倍に跳ね上がり…

闇市場におけるガソリン価格は2倍に跳ね上がり、半島を訪れていたロシア人観光客は帰りの燃料を確保できずに立ち往生し、当局が専用ホットラインを開設する始末である。

こうした経緯によりロシア指導部は逃げ場のないジレンマを抱えることになった。

前線の部隊に送る軍用燃料を優先すれば、市民生活が干上がる。市民を救えば、前線が枯れる。どちらを取っても痛みが残る二律背反を、ウクライナの中距離打撃が突きつけ続けている。

プーチンが「ウクライナを締め上げる」ために併合した土地で、今や締め上げられているのはロシア自身なのだ。クレムリンが異例にも燃料不足の深刻さを公に認め、早期解決を約束したこと自体が、事態の制御不能ぶりを物語っている。

ウクライナによる攻勢を支えているのが、西側が供与した長距離精密兵器と、その運用の巧みさだ。

2025年11月以降、米英仏はウクライナが強力な兵器をロシア領内に使うことを段階的に認めた。これによりウクライナは、米国製ATACMSと英仏のStorm Shadowで、クリミアの防空網と指揮所をシステムとして解体しにかかっている。

5月の攻撃ではS-400の中核レーダー「92N6」が破壊され、6月21日にはさらに4基のS-400レーダーと2基のパーンツィリが潰された。防空の傘に穴が空けば、後から来る安価な自爆ドローンの命中率が跳ね上がる。

パルチザン組織「ATESH」の暗躍

そして外からの攻撃だけではない。占領地の内側にも火が放たれている。ウクライナ人とクリミア・タタール人によるパルチザン組織「ATESH」--タタール語で「火」を意味する--は、占領地に最大2,000人のエージェントを抱える諜報・破壊網へと育った。

彼らは長距離攻撃の「目」として標的情報を送り込むだけではない。「ブント」という名のチャンネルを通じて、突撃を拒みたいロシア兵に装備の壊し方まで教えている。

燃料タンクに生卵や砂糖を混ぜてエンジンを潰す--黒海艦隊の第126旅団では、この手口で水上オートバイやゴムボートが次々と「原因不明の故障」を起こし、調査委員会が派遣される騒ぎにまでなった。ロシアの兵士たちは故障を口実に死地への突撃を回避したのである。

ここまで来ると、将校たちの心も折れ始める。ATESHの情報によれば、黒海艦隊に残る指揮官たちは正式な命令を待たず、家族や運べる財産をこっそり本土へ移し始めているという。司令部の本土撤退は、前線の兵に対する何よりの士気崩壊の合図だ。

出口を断たれた瞬間に牢獄へと変わる

クリミアを巡る戦いは、もはや地上軍が大量の血を流して土地を押し合う、旧来の消耗戦ではない。海、空、サイバー、そして外交までを束ねた多領域の包囲戦である。

ウクライナは半島を力ずくで攻め落とそうとはしていない。橋を断ち、フェリーを焼き、燃料を枯らし、「ここを軍事的に維持することは、もう割に合わない」という計算をロシア指導部に突きつけている。

プーチンは2014年、この半島を不沈の要塞にしたつもりだった。だが、その要塞は出口を断たれた瞬間に牢獄へと変わる。彼が築いた足場は、いつのまにか彼自身の兵を閉じ込める檻となったのだ。

戦争の最終的な帰趨を決めるのは、おそらく前線の押し引きではない。この、土地ではなく相手の選択肢そのものを枯らしていく戦略の洗練度なのである。

結局のところ、ウクライナの洗練された非対称の包囲戦略によって、プーチンが固執したクリミアの補給網は寸断され、燃料は枯渇し、内部からはパルチザンの破壊工作が軍を蝕んでいる。

かつて「不沈の要塞」と誇った場所は、今やロシアの軍事的限界を露呈する象徴となった。兵站と士気が共に崩壊する中、半島を維持するコストは限界を超えており、ロシアは出口のない絶望的な消耗を余儀なくされているのである。

文／小倉健一