この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東大大学院で博士課程中のパクくんが、自身のYouTubeチャンネルで「【常識崩壊】これが日本か…韓国人28歳が日本の高齢者を見て目を疑った理由3つ」を公開した。動画では、日本と韓国の高齢者のライフスタイルや働き方の違いについて、韓国人の視点から受けた衝撃とその背景について語っている。



パクくんは、日本の高齢者がマクドナルドやコンビニなどの接客業で働いている光景に、韓国人は「え？どういうこと？」「日本大丈夫？」と衝撃を受けると指摘する。その理由として3つのポイントを挙げた。



1つ目は「目に見える場所で普通に働いている」こと。韓国の高齢者の仕事は警備や清掃など裏方が多く、日本のようにお客様と直接関わる接客の前線に立つことは珍しいという。また、韓国は「モノ」を提供する結果重視だが、日本は「親切さ」というサービスもセットになっていると語り、高齢者が感謝される役割を任される「無形の温かさも社会で用意されていたら、より美しい社会になる」と分析した。



2つ目は「独立している」点だ。日本は親子の距離が遠すぎず近すぎず、子供が独立した後は自分の生活リズムで自立している。パクくんは、日本は仕事や趣味、地域などに「居場所を分散投資できる構造になっている」と説く。一方で韓国は家族への依存度が高く、絆が強い反面、それが束縛や過度な依存に繋がる側面もあるとした。



3つ目は「趣味の数が異常に多い」こと。日本では1人が複数の趣味を持ち気軽に楽しんでいるが、韓国の高齢者世代は近代化や経済成長の中で「生き抜くことで精一杯」だったため、趣味を育てる余白がなかったという歴史的・文化的な背景を説明した。



最後にパクくんは、これらの日韓の違いはあくまで傾向であると前置きした上で、「国がどこで、制度がどこで、周りがどうで見たことを見てきても、自分が幸せじゃなかったら意味がない」と力説。「あなたが幸せかどうかっていう話が大事だ」と述べ、自身の幸福を追求することの重要性を視聴者に語りかけて動画を締めくくった。