『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“復興の目玉”足湯でポケモン破損 和倉温泉の人気スポットで」についてお伝えします。

■“復興の目玉” 人気キャラクター「ポケモン」の足湯がオープン

先月12日、石川県七尾市の和倉温泉に能登半島地震からの“復興の目玉”として登場したのは、人気キャラクター・ポケモンをあしらった「足湯」。

オープン初日には地元の園児たちが、ピカチュウなどのポケモンと一緒に足湯を楽しんでいました。

しかし、22日に取材に訪れると、足湯に浸かりながらキャラクターと写真撮影をする人たちの姿はありますが、先月のオープン時には7体あったキャラクターが、5体に減ってしまっています。

■「足が取れて…」コダックなど3体のキャラクターに破損見つかる

その原因は…

七尾市 産業文化スポーツ部・交流推進課 関軒大貴さん

「こちらにコダックがいました。左足の付け根のところ、足が取れてしまった」

施設によりますと、キャラクター7体のうち3体に破損がみつかったということです。

「どうして壊れたのかな。わざとじゃなくて、立ち上がるときにつかまって壊れたんかな」

七尾市は警察に被害届を出す予定だとしていて、撤去したキャラクターは修復が完了次第、再び設置するということです。

（6月22日放送『news every.』より）