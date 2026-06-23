「他の選手と比較する必要はない」歴代最多得点を記録したメッシをアルゼンチン28歳DFが称える！「唯一無二の存在で頂点に君臨している」【Ｗ杯】

「他の選手と比較する必要はない」歴代最多得点を記録したメッシをアルゼンチン28歳DFが称える！「唯一無二の存在で頂点に君臨している」【Ｗ杯】