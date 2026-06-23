「他の選手と比較する必要はない」歴代最多得点を記録したメッシをアルゼンチン28歳DFが称える！「唯一無二の存在で頂点に君臨している」【Ｗ杯】
アルゼンチン代表は現地６月22日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｊ組）でオーストリア代表とダラス・スタジアムで対戦し、２−０で快勝。初戦のアルジェリア戦（３−０）に続いて勝利を収めて連勝を飾った。
この試合に先発した主将のリオネル・メッシは、２ゴールを挙げる圧巻の活躍。38分にファクンド・メディナのクロスに左足ダイレクトで合わせて先制点を奪えば、90＋５分にはこぼれ球をねじ込んだ。
またメッシはこれでＷ杯通算ゴール数を18とし、これまでＷ杯歴代最多得点者だったミロスラフ・クローゼ（16点）の記録を塗り替える偉業を成し遂げた。
試合後のフラッシュインタビューで、オーストリア戦にフル出場したリサンドロ・マルティネスがメッシに言及。次のように述べる。
「正直、言葉にならないよ。彼を他の選手と比較する必要はない。唯一無二の存在で頂点に君臨しているからね。彼がアルゼンチン人であることに計り知れない感動を覚えている。大切にしなければならない」
また、アルゼンチンが勝利を積み重ねられている理由については「我々は常に団結したチームであり、謙虚さを決して失わなかった。それが我々をここまで導いてくれた」と述べ、「これからも同じように続けていかなければならない」と気を引き締めた。
次戦は27日、ダラス・スタジアムでヨルダンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この試合に先発した主将のリオネル・メッシは、２ゴールを挙げる圧巻の活躍。38分にファクンド・メディナのクロスに左足ダイレクトで合わせて先制点を奪えば、90＋５分にはこぼれ球をねじ込んだ。
試合後のフラッシュインタビューで、オーストリア戦にフル出場したリサンドロ・マルティネスがメッシに言及。次のように述べる。
「正直、言葉にならないよ。彼を他の選手と比較する必要はない。唯一無二の存在で頂点に君臨しているからね。彼がアルゼンチン人であることに計り知れない感動を覚えている。大切にしなければならない」
また、アルゼンチンが勝利を積み重ねられている理由については「我々は常に団結したチームであり、謙虚さを決して失わなかった。それが我々をここまで導いてくれた」と述べ、「これからも同じように続けていかなければならない」と気を引き締めた。
次戦は27日、ダラス・スタジアムでヨルダンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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