異例の監督交替に踏み切ったプロ野球の楽天は、6月20日の雨天中止を挟んで19日と21日のロッテ戦に敗北。22日の西武戦は劇的なサヨナラで”新監督初勝利”となったが、13日広島戦からの5連敗が重くのしかかる──。引退後に筑波大学大学院でコーチングを学ぶなど理論派として知られ、特に投手育成には定評のある経験豊富な指導者でも、成績低迷に苦しむ楽天の立て直しは難しいのだろうか。17日に楽天は会見を開き、吉井理人氏の監督就任を発表した。パ・リーグ最下位の楽天は6月23日現在（以下同）、24勝42敗で勝率3割6分4厘。10日に三木肇監督の休養が発表され、塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めていた。

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吉井新監督の初陣は19日のロッテ戦。ちなみに吉井新監督は2023年から25年までロッテの指揮を執っていた。日本のプロ野球で外部から招聘された新監督がシーズン途中から就任するのは極めて異例だ。

吉井監督

会見で吉井新監督は就任要請を受諾した理由について「三木谷浩史オーナーが熱心に誘ってくれた」と説明。シーズン途中での就任については「えっ!?」と驚いたとしながらも、「今季の残り期間がもったいない、早くやりたいという思いに変わりました」と話した。

楽天はチーム防御率が3・77で、これもパ・リーグ最下位。吉井新監督は現役時代ピッチャーとして活躍し、指導者としてもダルビッシュ有、大谷翔平、佐々木朗希を育てた。“投壊”状態にある楽天投手陣の立て直しが期待されている。

野球解説者の前田幸長氏はロッテ、中日、巨人の3球団で投手として活躍。先発、中継ぎ、クローザーの全てを経験した。

選手としても解説者としても長いキャリアを持つ前田氏でも、チーム成績が振るわないことで監督代行が指揮を執るならまだしも、シーズン途中での“新監督就任”は「記憶にない」と振り返り、「とにかく、びっくりしました」と驚く。

「早いほうがいい」は正しいのか？

「5月26日から楽天対中日の3連戦が行われましたが、私はDAZNで解説を担当しました。そのためバンテリンドームで取材をしていたのです。その時、三木谷オーナーと選手数名が話をしたようです。楽天にとって中日戦は交流戦の初戦でしたから、三木谷オーナーが選手から様々な“事情聴取”をしているな、と思いました」（同・前田氏）

わざわざ名古屋まで足を運び、選手から話を聞くのだから、三木谷オーナーの危機感も相当なものがあるのだろう。

「吉井さんは一般的に、クールで温和というイメージを持たれているかもしれません。ところが、実はかなり熱いタイプなのです。現役時代は判定を巡って審判に食ってかかり、バッターに対しては乱闘も辞さない真っ向勝負で有名でした。困難が多いほど燃える性格という印象で、シーズン途中の就任という大変に難しい仕事だからこそ『やったるわい。ダメ元や』と意欲を見せているのではないかと思います」

17日の発表会見には三木谷オーナーも出席した。これも“異例の事態”であり、三木谷オーナーは報道陣に「本気度を伝える意味がある」と出席の理由を説明した。

「外部招聘の新監督にシーズン途中から指揮を執らせる」という前例のない人事について記者から質問されると、「まだ6月であり、この1年を無駄にしたくない」と答えた。

セオリーこそ合理的

どうせ監督として指揮を執ってもらうなら早いほうがいい──ということらしい。

しかし前田氏は三木谷オーナーの考えに異議を唱える。「新監督は今シーズンが終わるまでは“外”からチームをチェックするほうがメリットは多いはずです」と首を傾げる。

「シーズン中の監督は、対戦相手のデータを分析し、スタメンを組み、試合の指揮を執ります。これだけでも大変な激務で、あっという間に一日が終わってしまうでしょう。2軍の投手をじっくりと視察したり、自分の望むコーチ陣を組閣したりするには、監督に就任する前のほうが余裕があるに決まっています。やはり新監督は『外部だからこそ可能な仕事』を全て片付けてからチームに入るべきではないでしょうか。実際に選手と接するのは来年のキャンプが理想的であり、『自分の目指す野球』を説明して指導。紅白戦やオープン戦で選手をふるいに掛け、チームとしての完成度を高めていくのがセオリーですし、最も合理的だと思います」（同・前田氏）

そもそも、なぜこれほど楽天は負け続けているのか、前田氏は「原因はシンプルです。チームの戦力に問題があるからです」と指摘する。

監督が替わっても奇跡は起きない

「交流戦を終えて40敗ですから、監督の指導や戦術に問題があるといったレベルではありません。そのため三木前監督だけでなく、石井一久GMにも成績低迷の責任はあると思います。しかし三木谷オーナーは監督だけを代えると決めました。吉井さんは監督要請を受諾した際、『チーム編成についても、ある程度は要望を聞いてほしい』と条件を出し、それが叶えられたのではないでしょうか。もし条件を出していないとしたら、吉井さんの今後は厳しいものになる可能性があります」

なぜ「チーム編成の要望を聞いてほしい」と要求すべきなのか、前田氏は「1軍と2軍を大胆に入れ替えることが、今の楽天を変える唯一の方法だと考えるからです」と言う。

前田氏がイメージするのは、アメリカのメジャーリーグにおけるチーム立て直しだ。メジャーのチーム──特に資金に余裕のないチーム──は成績が低迷して地区優勝の望みを失うと、GMは年俸の高い主力選手をトレードで放出したり、下部チームの有望選手をメジャーに昇格させたりして、チームの若返りを図る。

前田氏は「監督が交替するとチームの雰囲気が変わり、突然、快進撃を始める──こんな奇跡が起きることは基本的にありません」と言う。

弱いチームの自己弁護

「確かに監督が替わったことでチャンスを掴む選手はいますが、その陰には新監督との相性の悪さに泣く選手が必ずいます。楽天は今の1軍選手では勝てないことが明らかになりました。そしてクライマックスシリーズに進出できる可能性は極めて低いからこそ、思い切って2軍選手を1軍に昇格させ、実戦でテストすることができます。これを利用しない手はないはずです」（同・前田氏）

日本のプロ野球で参考になるのはソフトバンクの投手陣だという。

「エースのモイネロ投手はキューバの政情不安で来日が遅れ、今は左肩周辺の違和感でリハビリ調整が続いています。絶対的エースが欠けても、ソフトバンクは2位につけています。今、ソフトバンクの投手陣で勝ち星トップは7勝1敗の大津亮介投手ですが、小久保裕紀監督に取材したところ『最初の構想では6番手でした』と率直に語っていました」（同・前田氏）

前田氏は「ソフトバンクの投手は自分が1軍で投げられなくなる怖さを知り抜いています」と言う。

「そのため不調を修正し、好調を維持する“危機管理”が鍛えられています。一方、弱いチームのピッチャーは『今日は試合を作ったから合格点だ』とか『3失点ぐらいなら問題ない』と自己弁護でごまかす傾向があります。今の楽天の投手陣もそういう雰囲気ではないでしょうか。まず吉井さんは1軍の選手を容赦なく2軍に落とすことで、チームに活を入れることが求められていると思います」

デイリー新潮編集部