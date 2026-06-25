男は法廷で、人目もはばからず声を上げて泣いていた。 その男、H被告（56）は今年3月下旬の夜、神奈川県内のアパート3階にある被告の自宅で交際していた女性（42）の顔面を拳で複数回殴り、顔面打撲で全治約1カ月の傷害を負わせたとされる。横浜地裁での初公判で、H被告はがっくりとうつむきながら罪状認否で起訴内容を認めた。 誤解を恐れずに言えば、交際相手に対する暴力事案はそれほど珍しいわけではなく、今回の起