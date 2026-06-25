シンガー・ソングライター宇多田ヒカル（43）が25日、Xを更新。ザ・クロマニヨンズの甲本ヒロト（63）との対談動画を公開し、感情を爆発させた。宇多田は甲本をゲストに迎えた「パッパパラダイスfeat.甲本ヒロト」のミュージックビデオを24日0時にYouTubeでプレミア公開。さらに今回、宇多田のスタッフ投稿「Hiroto Kohmoto×Hikaru Utada Special Dialogue Premiere on YouTube at 21:00 JST on June 24th.」を引用。甲本