「函館記念・Ｇ３」（２８日、函館）

函館伝統のハンデ重賞。多彩なメンバーが集結したが、データ班は一昨年のホープフルＳで４着に好走した素質馬ジュタをイチ推しだ。

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▼傾向（過去１０年）

サマー２０００シリーズ第１戦。

▼人気

１番人気〈２・１・０・７〉

２番人気〈１・０・１・８〉

３番人気〈２・０・２・６〉

４番人気〈０・２・１・７〉

５番人気〈２・０・０・８〉

上位人気馬の信頼度は微妙。７番人気以下が３勝、２着６回、３着６回と波乱度はかなり高い。

▼所属

美 浦〈６・２・２・６０〉

栗 東〈４・８・８・６７〉

▼ステップ

準ＯＰ〈１・０・１・７〉

ＯＰ競走〈３・４・２・６０〉

重賞〈６・６・７・５８〉

勝ち馬８頭が芝１８００、２０００メートルから参戦。同じく８頭が同年５月以降に出走していた。

▼前走内容

勝ち馬８頭が６着以内だった。

▼馬齢

３歳馬〈０・０・０・１〉

４歳馬〈４・２・２・２２〉

５歳馬〈１・１・５・３９〉

６歳馬〈４・４・３・３６〉

７歳以上〈１・３・０・２９〉

４＆６歳馬が優勢。

▼ハンデ

トップハンデ馬は４、１０、１１、２、１３、１１、９、５、１２、６着（同ハンデは先着馬が対象）と未勝利。勝ち馬９頭が前走時と同斤量か、斤量減だった。

▼距離実績

勝ち馬７頭に芝２０００メートルで２勝以上か重賞連対があった。

▼決め手

逃げ〈２・０・２・６〉

先行〈６・３・４・２２〉

差し〈２・５・１・５３〉

追込・まくり〈０・２・３・４６〉

勝ち馬７頭が前走の４角を６番手以降で通過していた。

▼注目馬 Ｖデータを全てクリアした馬はゼロ。ジュタだけが減点１で踏みとどまった。２歳時にホープフルＳで４着に好走した素質馬が、４歳夏に待望のタイトル獲得なるか。（記録室）