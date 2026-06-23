【函館記念】ジュタ ２４年ホープフルＳ４着の素質馬が開花だ Ｖデータ唯一の減点１、待望タイトル獲得へ
「函館記念・Ｇ３」（２８日、函館）
函館伝統のハンデ重賞。多彩なメンバーが集結したが、データ班は一昨年のホープフルＳで４着に好走した素質馬ジュタをイチ推しだ。
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▼傾向（過去１０年）
サマー２０００シリーズ第１戦。
▼人気
１番人気〈２・１・０・７〉
２番人気〈１・０・１・８〉
３番人気〈２・０・２・６〉
４番人気〈０・２・１・７〉
５番人気〈２・０・０・８〉
上位人気馬の信頼度は微妙。７番人気以下が３勝、２着６回、３着６回と波乱度はかなり高い。
▼所属
美 浦〈６・２・２・６０〉
栗 東〈４・８・８・６７〉
▼ステップ
準ＯＰ〈１・０・１・７〉
ＯＰ競走〈３・４・２・６０〉
重賞〈６・６・７・５８〉
勝ち馬８頭が芝１８００、２０００メートルから参戦。同じく８頭が同年５月以降に出走していた。
▼前走内容
勝ち馬８頭が６着以内だった。
▼馬齢
３歳馬〈０・０・０・１〉
４歳馬〈４・２・２・２２〉
５歳馬〈１・１・５・３９〉
６歳馬〈４・４・３・３６〉
７歳以上〈１・３・０・２９〉
４＆６歳馬が優勢。
▼ハンデ
トップハンデ馬は４、１０、１１、２、１３、１１、９、５、１２、６着（同ハンデは先着馬が対象）と未勝利。勝ち馬９頭が前走時と同斤量か、斤量減だった。
▼距離実績
勝ち馬７頭に芝２０００メートルで２勝以上か重賞連対があった。
▼決め手
逃げ〈２・０・２・６〉
先行〈６・３・４・２２〉
差し〈２・５・１・５３〉
追込・まくり〈０・２・３・４６〉
勝ち馬７頭が前走の４角を６番手以降で通過していた。
▼注目馬 Ｖデータを全てクリアした馬はゼロ。ジュタだけが減点１で踏みとどまった。２歳時にホープフルＳで４着に好走した素質馬が、４歳夏に待望のタイトル獲得なるか。（記録室）