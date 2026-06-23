データ班がイチ推しするジュタ

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　「函館記念・Ｇ３」（２８日、函館）

　函館伝統のハンデ重賞。多彩なメンバーが集結したが、データ班は一昨年のホープフルＳで４着に好走した素質馬ジュタをイチ推しだ。

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　▼傾向（過去１０年）

　サマー２０００シリーズ第１戦。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈２・１・０・７〉

　２番人気〈１・０・１・８〉

　３番人気〈２・０・２・６〉

　４番人気〈０・２・１・７〉

　５番人気〈２・０・０・８〉

　上位人気馬の信頼度は微妙。７番人気以下が３勝、２着６回、３着６回と波乱度はかなり高い。

　▼所属　　　　　　　

　美　浦〈６・２・２・６０〉

　栗　東〈４・８・８・６７〉

　▼ステップ　　　　　

　準ＯＰ〈１・０・１・７〉

　ＯＰ競走〈３・４・２・６０〉

　重賞〈６・６・７・５８〉

　勝ち馬８頭が芝１８００、２０００メートルから参戦。同じく８頭が同年５月以降に出走していた。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬８頭が６着以内だった。

　▼馬齢　　　　　　　

　３歳馬〈０・０・０・１〉

　４歳馬〈４・２・２・２２〉

　５歳馬〈１・１・５・３９〉

　６歳馬〈４・４・３・３６〉

　７歳以上〈１・３・０・２９〉

　４＆６歳馬が優勢。

　▼ハンデ　　　　　　

　トップハンデ馬は４、１０、１１、２、１３、１１、９、５、１２、６着（同ハンデは先着馬が対象）と未勝利。勝ち馬９頭が前走時と同斤量か、斤量減だった。

　▼距離実績　　　　　

　勝ち馬７頭に芝２０００メートルで２勝以上か重賞連対があった。

　▼決め手　　　　　　

　逃げ〈２・０・２・６〉

　先行〈６・３・４・２２〉

　差し〈２・５・１・５３〉

　追込・まくり〈０・２・３・４６〉

　勝ち馬７頭が前走の４角を６番手以降で通過していた。

　▼注目馬　Ｖデータを全てクリアした馬はゼロ。ジュタだけが減点１で踏みとどまった。２歳時にホープフルＳで４着に好走した素質馬が、４歳夏に待望のタイトル獲得なるか。（記録室）