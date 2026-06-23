甘えてきた猫さんを撫でていた飼い主さん。すると、それを見ていたもう一匹の猫さんが、自分も撫でて欲しいと近づいてきたのだとか。動画は1.3万回以上も再生され、「可愛い」「この仕草たまらない」とのコメントが集まっています。

【動画：猫をなでていると、『もう1匹の猫』が近づいてきて…可愛すぎる『アピールの瞬間』】

飼い主さんに撫でてもらっている猫さん

Instagramアカウント「ron_dora00」さまに登場したのは、やんちゃでツンデレな性格のロンくんと、甘えん坊のドラくん。この日飼い主さんは、甘えてきたロンくんの頭を撫でてあげていたのだとか。

ロンくんを撫でていると、足元にドラくんが近づいてきたのだそう。どうやら、ロンくんが甘えているのを見て、自分も甘えたくなってしまったようです。飼い主さんの足元にすり寄ってきたとのこと。

僕も構って欲しい

ドラくんは、飼い主さんに「気づいて」と言わんばかりに、飼い主さんの洋服の足元を前足で触ってきたのだとか。飼い主さんに甘えるドラくんに、やきもちを焼いているのかもしれませんね。

何度も飼い主さんの足元を前足で触ってアピールをするドラくん。視線はしっかりと飼い主さんを見つめています。早く撫でて欲しくて待ちきれなさそうです。

待ちきれず、飼い主さんに抱き着いてしまうドラくん

ドラくんはしびれを切らしたのか、飼い主さんに向かってジャンプして抱き着いてきたのだとか。鳴いて、「僕も撫でて！」とアピールをしていたのだそう。

無事に飼い主さんに撫でてもらえると、気持ちよさそうに目を細めていたとのこと。飼い主さんに抱き着いたまま、満足そうな表情で撫でられ続けていたとのことでした。

飼い主さんに甘えているロンくんを見つけて、自分も撫でて欲しいと甘えるドラくんの姿は、Instagramで1.3万回以上も再生され、「可愛い」「この仕草たまらない」」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ron_dora00」さまには、ロンくんとドラくんの日常がたくさん投稿されています。時にはケンカもしつつ、仲良く暮らす2匹の姿を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ron_dora00」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。