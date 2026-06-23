ハリセンボン近藤春菜（43）が22日、インスタグラムを更新。Mr.Children Tour 2026「Saturday in the park」に参加したことを報告した。

投稿では、ツアーグッズの大きなタオルを手に笑顔を見せるショットを公開。ダークグリーンのツアーTシャツ姿で、白地に緑の文字で「Saturday in the park」と書かれたタオルを両手で広げている。近藤は「Mr.Children Tour 2026“Saturday in the park”行かせていただきました!! かっこよすぎて、泣いた」とつづった。

さらに、中学生のころから聴き続けてきたと明かし、「芸人になりたいと思った時、楽曲で背中を押してくれたMr.Childrenさんがずっとかっこよくて、ああ！こんな大人になりたい！と心の底から思いました」と振り返った。

パフォーマンスや演出にも感動した様子で、「あの曲も聴けて、あの曲も聴けて、最高だった！パフォーマンスも演出もなにもかもが最高で、いろんな気持ちが込み上げました」と報告。最後は「素敵な大人になります！！」と力強く誓いをつづった。

この投稿に「いいなあ〜」「最高のライブでしたよね」「今現在も素敵な大人でいらっしゃいます」などのコメントが寄せられている。