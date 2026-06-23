「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（30）が22日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。インドネシア・バリ島での撮影ショットを投稿した。

7月25日に発売するDVDおよびBlu−ray「君の名は永遠」でのラストグラビアを宣言しているが「8月2日（日）ソフマップAKIBAアミューズメント館にてDVDラストイベントを開催します！！ ソフマップが1日やすよDAYになるらしいので、スケジュール空けておいてね」と願い、緑のバンドゥビキニ水着姿で鍛え上げたバキバキの腹筋も披露した。

別の投稿では「最後だからこそ、一番綺麗に残したかった」とつづり、エメラルドグリーンとホワイトのランジェリー姿をアップ。透け感のあるトップスも羽織り、カメラを構えるメガネショットも公開した。

さらにストーリーズでは緑と青の水着を着たポニーテール姿でプールを楽しむショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「美しさ国宝」「最高プロポーション」「美ボディ」「スゴイわ。色気」「メガネ姿も可愛い」「あ〜女神」「女神降臨」「sexyキャワいい」などのコメントが寄せられている。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。同年11月には格闘技イベントK−1のスペシャルラウンドガールも務め、26年は「K−1公式ヴィーナス」として活動。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。TBS系連続ドラマ日曜劇場「リブート」最終回には捜査一課の刑事・下条茜役で出演するなど女優としても活動している。