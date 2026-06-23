「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が22日、自身のインスタグラムやXを更新。「SHOOT BOXING 2026 act.3」の様子を投稿した。

黒を基調としたエナメルのハイレグ衣装でラウンドガールを務めるショットをアップし「ご来場くださった皆さん、配信をご覧くださった皆さん ありがとうございました」と感謝の気持ちをつづった。

大会の結果も「スーパーライト級では笠原弘希選手が新チャンピオンとなり、なんと史上初の4階級制覇！！ スーパーウェルター級では都木航佑選手が見事王座を防衛 バンタム級では17歳の若手のホープ片山魁選手が新チャンピオンに輝きました 1大会で3試合タイトルマッチはボリュームが凄すぎましたね 熱い戦いばかりで本当に面白かったぁ」と伝えた。

さらに「シュートガールズ」の仲間とリングに並んだ“脚線美”ショットや、控室での集合ショットなども公開し、「次戦8月はわたしはお休みですが、引き続きSBの応援よろしくお願いします」と記した。

ファンやフォロワーからも「超スーパー綺麗だよー」「カッコキレイ」「めっちゃ可愛い」「色気たっぷり」「スタイル抜群」「スタイル神」「足ナガッ」「努力の結晶が素晴らしい」「最強ぉぉ☆〜」「パーフェクト」「美女軍団」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売。趣味は食べること。特技はタップダンス。好きなアニメは「名探偵コナン」。血液型O。