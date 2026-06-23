中央競馬は本格的な夏競馬シーズンに突入。今週末に福島、小倉開催が同時に開幕する。注目の2歳馬を紹介する「Road to 2027」は日曜福島5R（芝1800メートル）でデビューする東西の素質馬をピックアップ。美浦からは好調・田中博厩舎がレッジェランツァ（牡）を送り込む。

シスキンは種牡馬となった初年度の21年、アクシデントがあって20頭の交配にとどまった。血統登録産駒はわずか7頭。その中からJRAで4頭が勝ち上がり、阪神JF3着テリオスララを輩出した。1歳下の現3歳からはライヒスアドラーが皐月賞3着、ロックターミガンが京浜盃勝ち。一定の成績を残している。

現2歳の注目株はレッジェランツァだ。母エレヴァテッツァは3歳の8月までに2勝。早い段階から結果を出した。近親には12、13年と夏の中京記念を連覇したフラガラッハを持つ。山崎助手は「子供っぽい部分はあるけど、頑張らなきゃいけないんだと馬が理解している。根が真面目なところが長所です」とアピールする。

稽古の段階でも、素質の高さを見せている。18日の1週前追い切りは津村を背にWコースで3頭併せ。内ダノンマスタング（3歳未勝利）、外ウェイワードアクト（6歳オープン）と僚馬に挟まれる並びだったが、全くひるむことはない。リズムのいい走りで直線を迎えると、力強いフットワークでグンと加速。雨の影響で重い馬場をラスト1F11秒6（6F84秒9）、最後は余力十分に併入した。

「男の子にしては食が細いところがある。これだけの動きをするから、もっと体を大きく見せても…」と課題を指摘するのも期待の裏返し。ここまでWコースでの追い切りは4本。追うごとに5Fの時計は着実に詰めている。「先週、今週の追い切りを見てもしっかり能力がありそうだなと感じる。大事に育てなければならないですね」と続けた。

21日の東京5Rはシスキン産駒のアヴィアトーレが同じ芝1800メートルで新馬勝ち。みちのくに舞台を移して“Vバトン”を継ぐ。