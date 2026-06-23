２３日の広島戦に先発する巨人・戸郷翔征投手（２６）が２２日、川崎市のジャイアンツ球場で鬼門突破へ意欲を見せた。

今季初登板となるマツダスタジアムでは昨季４試合に登板して０勝３敗、防御率９・３１だった。チームも昨季は２勝１０敗と大きく負け越しており「巨人もいい結果が生まれてないと言われてますが、何とか打破しないといけない。過去のことは気にせずやりたい」と言い切る。

前回登板の楽天戦（１０日）では自己最多の１４奪三振を記録し２年ぶりの完封勝利をマークするなど目下３連勝中。不振脱出のきっかけは、今季初勝利となった５月１９日のヤクルト戦（いわき）の３日前にデータ班から指摘を受けてフォームを修正したことだった。

内容について多くは語らなかったが「自分の中で『確かにな』と。そこから打者の感覚や変化球の落ち幅などが戻ってきた。過去で一番の財産になるくらい、いい情報だった」と話した。

大きな気づきを武器に復活を遂げたエースは「いい形で試合に入れたらと思います。しっかりゲームを作ってチームの勝ちに貢献したい」と自信をみなぎらせた。