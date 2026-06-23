７月に台湾の台中で開催される「第１回ワールド・カレッジ・ベースボール・チャンピオンシップ」に向けた「侍ジャパン大学代表選手選考合宿」が２２日、神奈川県のバッティングパレス相石スタジアムひらつかで打ち上げられ、代表選手２８人が発表された。今秋ドラフト上位候補の青学大・渡部海捕手（４年・智弁和歌山）は２年連続の代表選出となり主将に就任。“全員キャプテン”をチームづくりの目標に掲げた。

「去年はすごく結果的にもいいチームができた。本当にいいキャプテンでしたし、全員が引っ張る意識があってやっていた。そういう意味では、全員がキャプテンシーを持ったチームをつくっていきたい」。昨年までの日米大学野球３連覇の経験をもとに、チームをけん引する。

チームメートの「キャプテンシー」を引き出すため、主将経験者が多くいることを生かす。「助けてもらいながら。自分が最終決定だけをして、あとは首脳陣とのコミュニケーションを取る」と役割を明確にした。

選考合宿で実戦準備も万全。「優勝に貢献したい気持ちが一番」と強い思いで頂点を目指す。

◆渡部 海（わたべ・かい）２００４年８月２０日生まれの２１歳。大阪市出身。１８０センチ、８８キロ。右投げ右打ち。遠里小野小１年時に大阪ゴールデンファイヤーで野球を始め、大和川中では住吉ボーイズに所属し、Ｕ−１５日本代表も経験。智弁和歌山では１年夏からベンチ入りし、２年夏の甲子園で正捕手として優勝に貢献。高校通算３８本塁打。青学大では１年春からマスクをかぶりリーグ６連覇、４度の全国制覇を達成。昨夏の大学日本代表でも正捕手。

代表メンバーは以下の通り。

【投手】

馬場拓海（４年・日体大）

鈴木泰成（４年・青学大）

宮原廉（４年・近大）

角田楓斗（４年・富士大）

星野世那（４年・大商大）

渡辺和大（４年・慶大）

猪俣駿太（４年・東北福祉大）

米沢友翔（４年・関大）

藤本士生（３年・国学院大）

大城海翔（３年・仙台大）

古堅鈴之輔（３年・富士大）

【捕手】

渡部海（４年・青学大）

前嶋藍（４年・亜大）

西野啓也（４年・立命館大）

井上和輝（２年・法大）

【内野手】

赤堀颯（４年・国学院大）

岡田啓吾（４年・明大）

山里宝（４年・亜大）

今津慶介（４年・慶大）

中山優月（３年・大商大）

小林隼翔（３年・立教大）

林純司（３年・慶大）

鈴木湧陽（３年・中京大）

【外野手】

榊原七斗（４年・明大）

春山陽登（４年・大商大）

黒田義信（４年・東日本国際大）

真辺麗生（３年・駒大）

境亮陽（２年・法大）