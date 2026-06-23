◆プロボクシング ▽日本スーパーミドル級王座決定戦１０回戦 ●草村龍弥（６回ＫＯ）京原和輝〇（２２日、東京・後楽園ホール）

日本スーパーミドル級王座決定戦で、同級２位・京原和輝（２９）＝博多協栄＝が同級１位・草村龍弥（２７）＝一力＝を６回２分８秒ＫＯで下し、新王者に輝いた。

身長１８３センチの京原は、序盤は１９０センチの長身サウスポー・草村の伸びる右ジャブ、打ち下ろしの左ストレートに苦戦。５回終了時の公開採点も１者が４７―４８、２者が４６―４９と劣勢だった。しかし６回、低い姿勢から左右フックで攻めたて、最後は「狙っていた。あれが必殺パンチ」という右ストレート一閃でダウンを奪取。そのまま１０カウントを聞かせた。京原は昨年４月に日本ミドル級王者の国本陸（六島）に挑むも２回ＫＯ負け。１階級上げて１年２か月ぶりの再起戦に臨み、２度目のタイトル挑戦でベルトを巻いた。

試合中は、終始笑みを浮かべながら草村との戦いを楽しんでいた。「楽しくてしょうがなくて。相手のリーチが長くて、ずるくない？ と思いながらも、でもこれを攻略したら面白いなと楽しんでいた。そしたら草村選手も笑っていただいて、楽しい時間を２人で過ごせたなと。あれは本当に歴史になる１ページだと思います。やっぱりボクシングは楽しいなと思いました」

佐賀県三養基郡上峰町の「ひよ子こども園」で２歳児のクラスを担当し、フルタイムで勤務しながらリングに上がる二刀流の「戦う保育士」だ。この日は以前勤めていた保育園の卒園生も駆けつけ「かずき先生がんばれ〜」と声援を送っていた。試合後は、１２日に１歳になったばかりの長男・叶明（かなめ）ちゃんと卒園生をリングに上げ、ともに勝利を喜んだ。

「子供たちが来てくれて、いいところを見せられてよかった。本当にいい日になった。僕の姿を見て、先生も頑張っているから頑張ろうと、みんなもいろんなことで道をひらいていってほしい。頑張れ！」と子供たちにメッセージを送った新王者。「あさってから仕事です。子どもたちはめちゃくちゃです。殺気もないんで、後ろから『バーン』ってされたらよけられない。チャンピオンより強いです」と最高の笑顔を見せた。

戦績は京原が１０勝（５ＫＯ）３敗３分け、草村が６勝（５ＫＯ）２敗１分け。