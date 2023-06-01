『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）最終章前編となる第10話のタイトルは「手紙、約束、銀河の秘密」である。

参考：松下洸平はなぜ視聴者を“虜”にするのか 『銀河の一票』で体現した危ういカリスマ性

「チームあかり」で挑む都知事選。声優レジェンド白鳥光留（日髙のり子）のウグイス嬢が乗る選挙カーと離島での遊説が新人候補のあかり（野呂佳代）を押し上げる。道行く人が振り向き、演説のトーンが日増しに熱を帯びていく様子は、現実の選挙戦にも通じる。

それぞれの候補の戦い方には、各陣営のカラーが出ていた。大本命の流星（松下洸平）は支援団体を行脚して組織票を固めに奔走。一方で、分裂選挙を象徴する風間陣営では、藍生（梶裕貴）自身がマイクを握り、「カラスボーイ」になって支援を呼びかけた。

選挙戦が終盤に入った最終章で描かれるのは、医大学部長の転落死の真相である。第1話で、茉莉（黒木華）は父の鷹臣（坂東彌十郎）に切り捨てられた。何が理由で、親子でありながら、なぜそこまでして居場所を取り上げなければならなかったのか。肝心の部分は伏せられたままだった。そうしている間に、あかりとの過去が語られ、出馬に至る歩みは「チームあかり」が立ち上がる過程でもあった。

「明るい方へ」。あかりが体現するのが誰も取りこぼさない社会だとすると、“まつりごと”のダークサイドと対峙することは、裏方で黒子である茉莉の使命になるだろうか。茉莉が前面に出てきた第10話には、今作が斬り込もうとする闇のような、密度を感じさせる空気が漂っていた。

前回、古書店「マリヴロン」にいたのは流星だけではなかった。『銀河鉄道の夜』に登場する悪役のような名前と聞いて、亡くなった学部長の新座だと考えたのは、少し軽率だったかもしれない。雨宮（三浦透子）から、五十嵐（岩谷健司）に口止めされたと聞いた茉莉は、疑惑を選挙戦の駆け引きに使うのはよそうと五十嵐本人に言われる。同じタイミングであかりからも相談を受けた。

「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」。今作でたびたび引用される宮沢賢治『農民芸術概論綱要』の一節だ。真実が明かされることで、傷つく誰かがいる。チームあかりが目指すものと、茉莉が追及する疑惑はややベクトルが異なる。全員を幸福にするのは理想論といえるが、目の前でつらい思いをする人を放っておくことはやはり違うだろう。

もう一人、真相を知って茉莉を案じる人間がいた。流星である。流星は昴（倉悠貴）の調査資料を直接渡しに来て言う。茉莉がメッセージで「りゅうちゃん」と登録する幼なじみは、自身が鷹臣と運命共同体であり、茉莉が鷹臣から許しを得るべきと考えていたと明かす。その上で真実を差し出した。「茉莉ちゃんには知る権利があると思った」からだ。

「1人でも手ぶらでも、知らない道でも、真っ暗闇でも（中略）たとえたどり着けない場所だったとしても、まっすぐ走ってっちゃうのが茉莉ちゃんだもんね」

若き日の鷹臣（坂東新悟）や瑠璃（本上まなみ）と並んで、星を見ていたあの夜。茉莉と流星の中では、あの頃から関係性は変わっていないのだろう。「傷つきたくなかったら読まなくてもいい」と言い添えながら、流星は茉莉の変化を誰よりも感じ取っていた。茉莉自身の中にある、たしかな意思を引き出したのがこの選挙であることも。

本当の思いは心の底に押し込めている流星、と思いたいが、もしかすると、これだって選挙終盤に向けた策略かもしれないと思わせる底知れなさ。それでも茉莉を守りたいと願う気持ちの何分の一かは本心だし、互いへの信頼は言動からも読み取れる。仮に流星が言うように、茉莉自身を傷つける要素があるなら、それは母の瑠璃に関することではないか。五十嵐は、新座の転落死に事件性がないこと、手紙の送り主は遺族ではないことを突き止めた。そうなるとなおさら、そこには茉莉自身に関わる秘密があるのではないか。

「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」は、逆から言えば「個人が幸福ではないのに、世界全体が幸福にはならない」になる。1人からはじまった「明るい方」を志向する物語は、過去と現在をめぐって、個人の内心とそこに広がる宇宙にたどり着いた。ドラマ全編を通して流れているのは、ともに生きる祈りにも似た“詩心”である。終着点に広がる漆黒の夜空に、私たちは何を見いだすだろうか。

（文＝石河コウヘイ）