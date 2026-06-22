「楽天８−７西武」（２２日、東京ドーム）

楽天が十二回２死走者なしから劇的なサヨナラ勝ちを飾り、連敗を５でストップ。死闘を制し、吉井監督は就任後３戦目で初勝利となった。

吉井監督は「本当にみんな頑張った。粘り強く戦ってくれました」と笑み。サヨナラ打を打った黒川は十回１死一、三塁で一ゴロに倒れており「その前のサヨナラのところでファーストゴロ。あれは素人のバッティングだったんですけど、もう一回チャンスがきて反省生かしてしっかりおっつけて、ライナー打ってくれた。そういうところは評価したい」とうなずいた。

敗れると借金は１８年シーズン終了時の２４以来、８年ぶりに２０の大台に達したが、土壇場で執念を発揮した。１点を追う九回は１死三塁から浅村の二ゴロで同点。再び１点を追う十一回は浅村の６号ソロで追いついた。十二回は２死走者なしから石原が四球、代走小深田が二盗を決めて黒川の劇的打を呼び込んだ。

東京ドームの主催試合は５連敗中。この日は楽天のユニホームを着用したファン、関係者が客席を埋めつくした。大歓声を背に初勝利をつかみ、指揮官は「本当に選手が頑張った。私は邪魔しないようにしていた。彼らのものです。一歩ずつ前に進んでいる」とうなずいた。