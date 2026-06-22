【ひらがなクイズ】ヒントは「アマゾン」。でも答えは通販サイトではありません、分かるかな？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、会計後に受け取るもの、新しく生み出す行為、そしてアマゾンなどに代表される大自然という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
お□□
せ□□つ
み□□ん
ヒント：支払った金額が購入額より多いときに手元へ戻ってくるもの。法人などを新たに組織して活動をスタートさせること。そして、熱帯地方などで多くの木々がうっそうと生い茂っている場所を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「つり」を入れると、次のようになります。
おつり（お釣り）
せつりつ（設立）
みつりん（密林）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常の買い物で発生する清算のやり取りから、新たな基盤や機関を作り上げること、さらには大自然の奥深くに広がる緑豊かな秘境までを網羅しました。パズルを解くことで、言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、会計後に受け取るもの、新しく生み出す行為、そしてアマゾンなどに代表される大自然という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
お□□
せ□□つ
み□□ん
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：つり正解は「つり」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つり」を入れると、次のようになります。
おつり（お釣り）
せつりつ（設立）
みつりん（密林）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常の買い物で発生する清算のやり取りから、新たな基盤や機関を作り上げること、さらには大自然の奥深くに広がる緑豊かな秘境までを網羅しました。パズルを解くことで、言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)