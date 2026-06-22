永瀬廉の主演作で「好きな作品」ランキング！ 『東京タワー』を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年5月29日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「永瀬廉さんの出演作」に関するアンケート調査を実施しました。
King & Princeのメンバーとして人気の永瀬さんは、これまでさまざまな映画やドラマに出演しています。そこで、今回は永瀬さんが主演を務めた作品だけを対象にランキングを作成しました。
それでは、「永瀬廉の主演作で好きな映画」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は、2024年に放送した『東京タワー』（テレビ朝日系）です。2001年に刊行された江國香織さんの同名小説が原作で、永瀬さんは21歳の青年・小島透を演じました。
いつもと変わらない日々に飽き飽きしていた医大生の透は、板谷由夏さんが演じる建築家の浅野詩史と出会い人生が一変します。20歳以上年の離れた人妻・詩史との美しくも許されない愛が描かれ、大きな話題を集めた作品です。
回答者からは、「年の差の恋愛にドキドキしたから」（30代女性／神奈川県）、「このようなジャンルにも挑戦するのだと見て、実際色気があり、感情もとても伝わってきてよかった」（40代女性／千葉県）、「繊細な感情の揺れや、許されない恋に溺れていく青年の危うさを完璧に表現していた」（30代女性／沖縄県）などの意見が寄せられました。
1位には、2020年に公開された映画『弱虫ペダル』が選ばれました。大人気コミックを原作とした映画で、永瀬さんは主人公・小野田坂道を演じています。
高校の自転車競技部が舞台の青春スポーツ映画で、永瀬さんはキャラクター作りのために前髪パッツン＆丸メガネを披露。人気キャラクターを自然体の演技で見せ、第44回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞するなど評価を得ました。俳優として実力が認められた作品となり、堂々の1位を獲得しています。
回答者からは、「努力家で純粋な役がぴったりだったから」（40代男性／福岡県）、「自転車競技に情熱を注ぐ純粋な姿に感動した」（20代女性／神奈川県）、「漫画主人公そっくりな顔と、原作を壊さない雰囲気が好きです」（30代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
King & Princeのメンバーとして人気の永瀬さんは、これまでさまざまな映画やドラマに出演しています。そこで、今回は永瀬さんが主演を務めた作品だけを対象にランキングを作成しました。
それでは、「永瀬廉の主演作で好きな映画」ランキングの結果を紹介します。
2位：『東京タワー』（小島透）／61票
2位は、2024年に放送した『東京タワー』（テレビ朝日系）です。2001年に刊行された江國香織さんの同名小説が原作で、永瀬さんは21歳の青年・小島透を演じました。
いつもと変わらない日々に飽き飽きしていた医大生の透は、板谷由夏さんが演じる建築家の浅野詩史と出会い人生が一変します。20歳以上年の離れた人妻・詩史との美しくも許されない愛が描かれ、大きな話題を集めた作品です。
回答者からは、「年の差の恋愛にドキドキしたから」（30代女性／神奈川県）、「このようなジャンルにも挑戦するのだと見て、実際色気があり、感情もとても伝わってきてよかった」（40代女性／千葉県）、「繊細な感情の揺れや、許されない恋に溺れていく青年の危うさを完璧に表現していた」（30代女性／沖縄県）などの意見が寄せられました。
1位：『弱虫ペダル』（小野田坂道）／84票
1位には、2020年に公開された映画『弱虫ペダル』が選ばれました。大人気コミックを原作とした映画で、永瀬さんは主人公・小野田坂道を演じています。
高校の自転車競技部が舞台の青春スポーツ映画で、永瀬さんはキャラクター作りのために前髪パッツン＆丸メガネを披露。人気キャラクターを自然体の演技で見せ、第44回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞するなど評価を得ました。俳優として実力が認められた作品となり、堂々の1位を獲得しています。
回答者からは、「努力家で純粋な役がぴったりだったから」（40代男性／福岡県）、「自転車競技に情熱を注ぐ純粋な姿に感動した」（20代女性／神奈川県）、「漫画主人公そっくりな顔と、原作を壊さない雰囲気が好きです」（30代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)