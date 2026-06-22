大ゴッホ展、撮影可能作品の変更を告知。“夜のカフェテラス”のみ「作品の展示替えはございません」
大ゴッホ展 東京展の公式X（旧Twitter）は6月22日、投稿を更新。会場内で撮影できる作品の変更について告知しました。
【画像】大ゴッホ展、撮影ルール変更
併せて、「フラッシュ撮影、動画撮影、自撮り、記念撮影はできません。自撮り棒や三脚は使用できません 譲り合って撮影・鑑賞をお願いいたします」と呼び掛けました。
(文:多町野 望)
【画像】大ゴッホ展、撮影ルール変更
「譲り合って撮影・鑑賞を」同アカウントは「撮影可能作品の変更のお知らせ」とつづり、画像を投稿。「会場内の混雑緩和のため、東京展における撮影可能作品を、７月1日(水)より《夜のカフェテラス（フォルム広場）》のみに変更いたします」とのことです。「《バラとシャクヤク》は6月30日(火)まで撮影可能となります。７月1日(水)以降は撮影できませんので、ご注意ください」「作品の展示替えはございません」と案内しています。
「大ゴッホ展 東京展 ついに開幕！」5月29日に「大ゴッホ展 東京展 ついに開幕！」「本日、上野の森美術館で『大ゴッホ展 夜のカフェテラス』が開幕しました！」と報告していた同アカウント。8月12日まで開催しているようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)