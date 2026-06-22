6月20日、タレントのホラン千秋が自身のInstagramを更新。《髪を黒くしました 夏の間は黒で過ごします》と綴り、イメチェン姿を公開。直近までは金髪姿だったため、大胆な変化にはファンから多くの声が寄せられた。

コメント欄には

《やっぱり黒がお似合いだ〜！》

《金髪も良かったけど、黒髪だとしっくりする気がする。これが千秋ちゃんと思える。》

といった声が多く寄せられていた。

ホランといえば、2012年の『NEWS ZERO』（日本テレビ系）キャスター就任を機に報道・情報番組でブレイク。2017年からは、『Nスタ』（TBS系）の平日キャスターを8年間担当し、2025年3月末に同番組を円満に卒業。当時は、“黒髪ショート”がトレードマークでもあった。

「『Nスタ』に出演しているころ、ホランさんはほぼ毎日、自宅マンションとテレビ局を往復するだけのストイックな生活を送っていました。卒業後は、髪の毛の色を金髪、シルバー、金髪＆オレンジのグラデーションなどにチェンジし、“解放”された様子を見せていました。

バラエティにも変わらず引っ張りだこのホランさんですが、YouTubeチャンネル『ホラン千秋のYouTube』もチャンネル登録者数10万人を超える人気を誇っており、多方面での活躍が見られます」（芸能記者）

現場から愛されるタレントでもあるホランだが……。

「アイルランド人の父と日本人の母を持つホランさんは、キッズモデルを経て14歳の頃に現在所属の事務所に入るもブレイクするまでには至りませんでした。大学卒業後も就職せずに芸能活動を続けるなど下積み時代を経験しています。そうした背景から非常に勉強熱心で、スタッフに対しても立場によって態度を変えることもないため、『一緒に仕事をしたい』と望む制作陣も多いと聞きます」（同前）

また新たな“仕事”の予感――。